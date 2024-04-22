Дочь Брюса Уиллиса показала, как рожала в ванне Румер Уиллис поделилась кадром своих родов в ванне в день рождения дочери

Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

Румер Уиллис

Старшая дочь больного деменцией американского актера Брюса Уиллиса певица и танцовщица Румер Уиллис в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поделилась кадрами своих родов в ванне. Женщина опубликовала пост в первую годовщину рождения дочери Луэтты. Румер назвала ребенка своей самой большой любовью и поблагодарила членов семьи за поддержку. Также она поделилась снимком Уиллиса с внучкой.

Последний год с тобой был лучшим в моей жизни. Лу, я никогда не знала такой любви, как твоя. Ты самая вкусная, самая красивая, умная, веселая, милая девочка из всех, кого я знаю. Не могу поверить, что ты выбрала меня своей мамой, о боже мой. Ты мой лучший учитель и моя глубочайшая любовь, — написала в посте Румер.

Ранее супруга Уиллиса Эмма Хеминг заявила, что, несмотря на деменцию, актер способен получать позитивные эмоции. Так актриса отреагировала на появившуюся в прессе информацию о том, что в жизни 69-летнего «крепкого орешка» Брюса Уиллиса «больше нет радости». Хеминг призвала журналистов не запугивать людей, столкнувшихся с похожей проблемой. По словам супруги Уиллиса, в любой ситуации можно найти радость и любовь. Она призвала журналистов «не сводить людей с ума» пугающими историями о больных деменцией.

До этого сообщалось, что болезнь Уиллиса прогрессирует. Он больше не может читать и почти не разговаривает. Родные Уиллиса стараются его поддерживать и проводить как можно больше времени вместе. В марте 2022 года у 68-летней легенды боевиков диагностировали афазию (расстройство речи), вызванную деменцией, после чего актер решил закончить карьеру.