«Он наполнен любовью»: жена больного Уиллиса рассказала о его состоянии Жена Брюса Уиллиса опровергла информацию о неспособности мужа получать радость

45-летняя супруга голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что, несмотря на деменцию, он способен получать позитивные эмоции. Так актриса отреагировала на появившуюся в прессе информацию о том, что в жизни 68-летнего «крепкого орешка» Брюса Уиллиса «больше нет радости». Хеминг призвала журналистов не запугивать людей, столкнувшихся с похожей проблемой.

Я увидела заголовок, посвященный моей семье. В заголовке говорится, что мой муж больше не радуется. Я же могу сказать вам лично, что это далеко от истины. Он наполнен любовью. Нужно, чтобы общество и те, кто пишет эти глупые заголовки, перестали пугать людей. Чтобы, как только им поставят диагноз какого-то нейрокогнитивного заболевания, они сказали: «Вот и все. Все кончено», — заявила Хемингс.

По словам супруги Уиллиса, в любой ситуации можно найти радость и любовь. Она призвала журналистов «не сводить людей с ума» пугающими историями о больных деменцией.

В этом много грусти и горя. У вас начинается новая глава жизни. И эта новая глава наполнена взаимопониманием, любовью и радостью, — отметила Хемингс.

Ранее Хеминг выложила фотографию с больным деменцией супругом Брюсом Уиллисом. Совместный с актером снимок она опубликовала в честь Дня святого Валентина. На снимке пара позирует на фоне Ниагарского водопада. Актриса одета в черную парку с мехом и коричневый шарф. На Уиллисе надет серый пуховик. Актер стоит, прижавшись к жене, и улыбается. Фотография стала одной из немногих, опубликованных после обнародования информации о том, что у Брюса Уиллиса диагностировали деменцию.

Ранее сообщалось, что болезнь Уиллиса прогрессирует. Он больше не может читать и почти не разговаривает. Семья актера переживает, что прошедший Новый год может стать для него последним. Родные Уиллиса стараются его поддерживать и проводить как можно больше времени вместе. В марте 2022 года у 68-летней легенды боевиков диагностировали афазию (расстройство речи), вызванную деменцией, после чего актер решил закончить карьеру.