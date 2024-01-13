Пугачева, визит в Мариуполь, «Беспринципные»: где сейчас актер Юрий Батурин

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Юрий Батурин

Юрий Батурин — российский актер театра и кино, который стал известен отечественному зрителю благодаря главной роли в сериале «Знахарь». Чем сейчас занимается артист, какие последние новости о нем выходили?

Чем известен Батурин

Юрий Батурин родился 13 августа 1972 года в селе Ставидла Кировоградской области Украинской ССР. В 14 лет он уехал от родителей поступать в Днепропетровское театральное училище, но его не приняли на актерское отделение из-за невысокого роста. Батурин начал заниматься легкой атлетикой и вырос за год на 13 сантиметров, затем перевелся на курс Якова Шифрина. После окончания училища переехал в Москву и поступил в РАТИ-ГИТИС на курс Марка Захарова. Завершив обучение, большой актерской карьеры сразу же сделать не получилось.

Батурин некоторое время работал барменом, доставщиком еды, водителем-курьером, дальнобойщиком, рекламным агентом. В 2005 году принял решение вернуться в актерскую профессию. Первую главную роль исполнил в 2008 году в украинском телесериале «Сила притяжения». Широкую известность получил после выхода на экраны российского телесериала «Знахарь» (2008) режиссера Вячеслава Никифорова, где сыграл главную роль.

Среди известных российскому зрителю работ Юрия Батурина: Егор Крутов в сериале «Морозов», Сергей Гаврилов в сериале «Обручальное кольцо», Арсений Иванов в фильме «Еще один шанс», монах Андрей в картине «Земский доктор».

В 2020 году он появился в популярном сериале «Беспринципные», где снимался с Павлом Деревянко, Оксаной Акиньшиной, Аглаей Тарасовой и Максимом Виторганом. В настоящее время фильмография Батурина насчитывает более 110 работ.

Что известно о личной жизни Юрия Батурина

Актер познакомился со своей будущей супругой Ириной в 1996 году, когда он работал барменом в ресторане, владельцем которого являлась певица Алла Пугачева. На момент их встречи его будущая жена была успешной моделью. Пара поженилась в 1997 году.

Долгое время они жили без детей. Но в 2013 году в их семье родился сын Богдан.

Что говорил про СВО

В интервью изданию «Аргументы недели» Батурин признался, что в 2023 году посещал Донбасс и после нескольких разговоров с местными жителями понял, что там люди рады жить в составе России.

«В уходящем году был в Донбассе, в Донецке, Мариуполе — общался с людьми, посмотрел, как они живут, помог, чем смог. Что я реально увидел? Людей, которые рады, что живут в составе РФ! Реально рады! Слышал от многих: „Наконец мы увидели, что такое закон!“», — сказал он.

Также артист отметил, что 2023 год принес много побед России и большое количество поражений странам Запада, где происходят забастовки и сильно растут цены.

«Меня радует, что уходящий год принес много побед России, но главное — надломились наши враги. Я говорю о США. Сегодня и Европа понимает, что такое Россия, задумались... Посмотри, что происходит во Франции, — забастовки, протесты. Европа разваливается. Взять твою Латвию — цены ненормальные на все, идет отток населения из страны. Что в этом хорошего? Так сами же хотели этого — получите!» — подчеркнул Батурин.

Чем сейчас занимается артист

В настоящее время Юрий Батурин снимается в сериале «Ангел мести» режиссера Дарьи Полторацкой, премьера которого запланирована в 2024 году. В этом проекте задействованы Денис Никифоров, Татьяна Арнтгольц, Петр Баранчеев и Максим Битюков.

Также Батурин выступает на сцене театра. 21 января в театре драмы им. Шкетана в Ойшкар-Оле покажут драму «Дурочка» с участием Батурина. 28 января в музыкальном театре в Нальчике Батурин выйдет на сцену в комедийной постановке «Зигзаг удачи».

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