«Можно сказать, что я — отшельница»: куда пропала актриса Юлия Маврина

Фото: Галина Кмит/РИА Новости

Юлия Маврина

Актриса Юлия Маврина последний раз снималась в кино в 2019 году. Как она живет сейчас, чем занимается, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Маврина

Юлия Маврина родилась 10 сентября 1984 года в Феодосии. В 1997 году вместе с мамой переехала в Санкт-Петербург.

В 1999 году, в возрасте 14 лет, Маврина, не имея аттестата об окончании школы, поступила на факультет драматического искусства Санкт-Петербургской театральной академии. Школу позже окончила экстерном.

В кино Маврина дебютировала в 2002 году в ленте «Письма к Эльзе». Также артистка снималась в картинах «Бедный, бедный Павел», «Город без солнца», «Короткое дыхание», «Дочки-матери», «Кровные узы», «Территория красоты», «Маленькие трагедии», «На солнечной стороне улицы», «Любовь на два полюса», «Жизнь после жизни», «Арвентур», «Sпарта» и других.

Всего в ее фильмографии 23 работы.

Что известно о личной жизни Мавриной

В 18-летнем возрасте Юлия Маврина познакомилась с американцем, эмигрантом из СССР, который был старше ее на 32 года. Пара прожила вместе два года.

Фото: Белинский Юрий/ТАСС Юлия Маврина

Спустя время актриса вышла замуж за дирижера Святослава Лютера, который был на 13 лет старше ее. В 2005 году у супругов родилась дочь Алиса, но позже они развелись. Наследница осталась с отцом. Маврина обвиняла свекровь в том, что она не позволяла ей видеть дочь.

«Боялась, что не справлюсь одна, что Алисе со мной будет плохо. Дочку приводили во двор или к метро. Почти каждое наше свидание для меня заканчивалось истерикой. Встречи были слишком короткими, и их приходилось вымаливать», — делилась она.

Однако в какой-то момент Лютер привез Алису актрисе и предложил ей самой воспитывать ее. Через несколько дней дирижер покончил с собой.

В 2009 году Маврина вышла замуж за актера Никиту Зверева. Они познакомились на съемках сериала «Территория красоты». Зверев был на 11 лет старше избранницы. В 2011 году пара развелась.

В 2022 году в эфире шоу «Звезды сошлись» Маврина рассказала еще об одних отношениях, закончившихся драматично. Она сообщила, что встречалась с молодым человеком, которого знала со школы. Первое время все было хорошо, но спустя время мужчина начал проявлять качества домашнего тирана, а однажды даже начал душить.

«Он втолкнул меня в квартиру и закрыл дверь, кинул меня на пол и начал душить. Я пыталась шипеть, что мне больно, а он смотрел на меня и говорил: „Знаешь, как мне больно?“ И душил меня дальше. Секунды пролетали, я понимала, что сейчас я умру. Внутри меня голос: только не так. Во мне проснулась силища, хотя он довольно здоровый парень. Я его толкнула всеми четырьмя лапами, он отлетел», — признавалась Маврина.

Актриса написала на экс-избранника заявление, но в суде забрала документ по просьбе матери обвиняемого.

Чем сейчас занимается Маврина

Юлия Маврина последний раз снималась в кино в 2019 году — тогда вышел мини-сериал «Ирония любви» с ее участием.

Сейчас актриса живет в поселке в 20 км от Санкт-Петербурга, увлекается рукоделием, изготавливает декоративные куклы и свечи, а также работает в саду и собирает на лугу целебные травы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кроме того, Маврина увлекается духовными практиками. Она заявляла, что открыла в себе особый дар, который достался ей от мамы и бабушки.

«Те, кто хочет узнать свою судьбу, находят меня по сарафанному радио. Если человек обращается с каким-то вопросом, я беру 1500 рублей», — рассказывала актриса.

Публичности Маврина избегает.

«Я всю жизнь торопилась — жить, выйти замуж. Я сейчас живу очень аутентично и удаленно — в доме в поселке, хотя иногда езжу в город, где у меня есть квартира. Но если меня приглашают на съемки, я читаю сценарий, и если он мне нравится, то я, естественно, соглашаюсь. Можно сказать, что я — отшельница», — объясняла она.

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