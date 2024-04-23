Фонд Сороса, отъезд из Москвы, дети: как живет телеведущая Елена Винник

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Елена Винник

Елена Винник — телеведущая и журналист. Как она живет сейчас, чем занимается, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Винник

Елена Винник (девичья фамилия — Малинская) родилась 23 сентября 1976 года в Пскове. В детстве мечтала стать врачом, но, будучи первокурсницей Псковского вольного института, увидела на экране бегущую строку «Требуется ведущая эфира», прошла отбор и попала на местное телевидение.

С 1994 года Винник работала корреспондентом и ведущей в Псковской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

Окончила юридический факультет Академии народного хозяйства при правительстве РФ.

Винник также является призером Фонда Сороса. Благодаря выигранному гранту она отучилась в университете Манчестера по специальности «международное семейное право», получив степень магистра.

В 2000 году она переехала в Москву и через три года начала работать ведущей программы «Сегодня» на канале НТВ.

В 2019 году стала номинантом премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационной программы».

С апреля 2015-го по июнь 2021 года — ведущая передачи «Вечерние новости» на Первом канале. До 28 июля 2021 года также являлась запасной ведущей информационной программы «Время».

«Новости — это командная работа. Часто бывает, что у одного канала есть „картинка“, а у другого ее нет. Так получилось, что один корреспондент был ближе к месту событий. Не всегда задаром, но „картинка“ делится. Мы — с Первым каналом, Первый канал — с нами. Российское телевидение делится очень часто, потому что у них много корреспондентских пунктов по России. Что касается самих новостей, то на некоторых каналах очень часто новость выдается за новость, когда она уже ею не является. Главный принцип подачи новостей — чтобы это было ново. Иногда событие, которое произошло вчера, скажем, вечером, выдают в эфир в пятнадцать часов. На НТВ такое невозможно», — говорила Винник.

Что известно о личной жизни Винник

Елена Винник замужем за кандидатом экономических наук и биотехнологом Андреем Винником.

«Окончив юрфак в Пскове и поработав на местном телевидении, почувствовала: надо двигаться дальше. Переехала в Москву. Здесь познакомилась с будущим мужем Андреем. Он, кстати, тоже из Пскова», — рассказывала журналист.

Супруги воспитывают трех дочерей и сына. Семья живет в Подмосковье.

«В раннем детстве у дочки была сильная аллергия, и врачи посоветовали нам переехать за город, и мы приобрели дом в ближнем Подмосковье», — делилась Винник.

Чем сейчас занимается Винник

Помимо работы на телевидении, Елена Винник периодически проводит мастер-классы для учащихся Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» и Высшей школы кино.

«Иногда почитаешь в интернете: „Нигде не найти фотографии Винник“. Я это очень ценю. Я не хожу на тусовки. Мне не хочется, чтобы кто-то влезал в мою личную жизнь», — комментировала журналист.

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