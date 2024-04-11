Поплавская рассказала о нетронутой студии «Вечернего Урганта» в «Останкино» Поплавская сообщила, что студию «Вечернего Урганта» не демонтируют третий год



Российская актриса и телеведущая Яна Поплавская в своем Telegram-канале сообщила, что одна из ее подписчиц во время экскурсии в телецентр «Останкино» увидела нетронутую студию шоу «Вечерний Ургант». По словам женщины, декорации к закрытой после начала СВО программе не демонтируют более двух лет.

Были очень удивлены тому, что студия «Вечернего Урганта» до сих пор существует. Ее не разобрали. Она стоит в том же виде уже третий год! Огромные плакаты и баннеры ведущего Ивана Урганта! Как будто и ничего не происходит! Экскурсоводы с придыханием и даже с гордостью говорят об Урганте! У них там своя нетронутая ничем атмосфера! Это у нас тут страна воюет! - процитировала слова подписчицы Поплавская.

Ранее Поплавская возмутилась появлением на экранах телеведущего Ивана Урганта, сыгравшего главную роль в картине Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал». Поплавская обратила внимание на то, что режиссером картины является муж журналиста Екатерины Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), а продюсером — режиссер Александр Сокуров, «известный своей русофобской позицией».

Поплавская заявила, что «пятая колонна» продолжает возвращать своих «кумиров» на ТВ и в кино. Помимо Урганта она упомянула Филиппа Киркорова, Александра Ревву, Дмитрия Шепелева и Сергея Светлакова.