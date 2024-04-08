«Пятая колонна»: Поплавская рассказала, кто вернул Урганта в кино Поплавская назвала русофобской позицию создателей нового фильма с Ургантом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Ургант

Российская актриса и телеведущая Яна Поплавская в своем Telegram-канале возмутилась появлением на экранах телеведущего Ивана Урганта, сыгравшего главную роль в картине Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал». Поплавская обратила внимание на то, что режиссером картины является муж журналиста Екатерины Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), а продюсером — режиссер Александр Сокуров, «известный своей русофобской позицией».

Пятая колонна продолжает возвращать своих «кумиров» на ТВ и в кино. Киркоров, Ревва, Шепелев, Светлаков... Настал черед и Вани Урганта, при первых выстрелах сбежавшего в Израиль. Два года «незаменимого», который уехал в «длительный отпуск», тянули за уши, пытаясь пристроить хоть куда-то. Ранее Николай Бурляев выразил уверенность, что проект Солодникова не получит прокатного удостоверения. Думаете не получит? — задалась вопросом Поплавская.

Ранее Поплавская подвергла критике руководство Первого канала, показавшего шоу «Голос» во время теракта в «Крокус Сити Холле». Она заявила, что телевизионщики «танцуют на костях» погибших, а также обвинила их в отсутствии сострадания. Актриса подчеркнула, что вместо развлекательного шоу на телеканале могли показать репортаж профессиональных журналистов.

Поплавская назвала случившееся позором и предположила, что руководство телеканала могло снять с эфира «записной» «Голос» в то время, как люди умирали под горящими завалами.