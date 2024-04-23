«Мобилизация в РФ нужна однозначно»: как живет актер Алексей Огурцов

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Алексей Огурцов

Заслуженный артист РФ Алексей Огурцов прославился благодаря съемкам в российских фильмах и сериалах, однако его жизнь связана и с российской армией. Чем сейчас занимается актер, какие последние новости выходили о нем?

Как Алексей Огурцов начал сниматься в кино

Алексей Огурцов впервые появился на экране благодаря съемкам в рекламе в образе русского борца, после чего режиссеры стали приглашать его на роли. Кинематографическая биография артиста началась в 2005 году, когда на экраны вышел детективный фильм «Мужской сезон. Бархатная революция», где он сыграл оперативника отдела по борьбе с наркомафией Олега Степченко.

Затем он исполнил роли водителя Командора в картине «Офицеры» и оленевода Бельдыева в фильме «Парадокс». Одной из успешных работ артиста считается сериал «Стая». Имя Алексея Огурцова занесено в российскую Книгу рекордов Гиннесса как актера, не имеющего актерского образования, но снявшегося во множестве картин.

Как Огурцов связан с армией, что говорил о мобилизации

Алексей Огурцов родился в 1969 году в Будапеште, в семье военнослужащих. Окончил Высшее военно-финансовое училище по специальности военный экономист в Ярославле. Артист рассказал «Экспресс-газете», что служил в КГБ и был помощником командира по экономической работе в разведывательно-десантном батальоне Таманской дивизии.

«А с 2014 года министр обороны Сергей Шойгу лично поставил меня в строй. Я отвечал за все российские военные базы за рубежом. Это Таджикистан, Приднестровье, Киргизия, Армения, Сирийская Арабская Республика и прочее. В 2019 году ушел в войска Национальной гвардии РФ, где также отвечаю за участие артистов в выступлениях в горячих точках», — поделился он.

Огурцов является членом Совета по культуре войск Национальной гвардии. После начала спецоперации он неоднократно посещал Донбасс и призывал россиян не бояться мобилизации. Артисту пришлось прервать общение с друзьями, которые просили «отмазать» их от призыва.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Алексей Огурцов

«Однозначно мобилизация нужна. Когда рождается мальчик, он становится защитником не только своей семьи, но и своего Отечества, Родины. <...> Знаете, сколько у меня людей, которые спрашивают, как получить инвалидность? Это уже не мои друзья», — рассказал Огурцов.

Почему Огурцов назвал бесполезной поездку Киркорова в Донбасс

Алексей Огурцов считает, что поездка певца Филиппа Киркорова в зону СВО была, по сути, бесполезной, как и привезенные им туда колонки и телефоны. По его словам, исполнителю следовало бы ухаживать за ранеными в госпиталях, чтобы заслужить прощение аудитории после участия в «голой» вечеринке.

«Вот Филипп Бедросович.... Да. Привез колонки, наушники, телефоны. Но разве это нужно туда везти? Знаете, я, может быть, прощу Филиппа Киркорова, но только в одном случае. Когда он будет утки убирать. Когда он будет бинты снимать, которые гноем воняют <...>. Вот, возможно, когда он это сделает, публично сделает, пускай он это покажет, вот тогда я прощу», — заявил Огурцов.

Как Алексей Огурцов относится к Пугачевой и Галкину

Алексей Огурцов в эфире проекта «Так сказать» на RuTube сообщил, что его удивило поведение комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после начала СВО. Актер рассказал, что лично был знаком с отцом шоумена, который был военным.

«Я великолепно знал его отца, он дослужился до звания генерала. Владимир Путин часто говорит: „В наших жилах течет кровь победителей“. Не знаю, что намешано в крови отца Галкина, раз его сын так себя ведет. Для меня Максим — клоун», — отметил актер.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Максим Галкин, Алла Пугачева

Артист признался, что ранее интересовался судьбой Галкина и Пугачевой, однако это осталось в прошлом. По мнению Огурцова, Примадонна продолжит просить за своего супруга в России, так как она уже «наигралась».

Чем сейчас занимается Алексей Огурцов

Алексей Огурцов практически перестал сниматься в кино, однако в 2024 году с ним на Первом канале состоится премьера сериала «УГРОза: Трепалов и Кошелек».

Артист является представителем «Народного фронта». Он с лично созданным подразделением «ZVездный десант» регулярно посещает горячие точки Донбасса, собирает гуманитарную помощь, помогаем нуждающимся.

Огурцов живет с супругой Еленой. В Макеевке и Горловке у его супруги остались родственники.

«У моей жены в Горловке и в Макеевке огромное количество родственников. Все можно было предположить, но я никогда не думал, что наступит такой момент, когда будут дети войны, что в наше время полетят бомбы и снаряды в Луганске и Донецке. Я понимаю, почему им запрещают говорить на русском языке», — говорил он.

Сын Алексея Огурцова Игорь пошел по стопам отца и стал актером, он является ветераном боевых действий. По словам артиста, его наследник был в командировках в Сирии.

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