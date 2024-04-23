Народная артистка СССР Алла Пугачева может приехать в Россию на майские праздники, а шоумен Стас Барецкий заговорил о его свадьбе с Примадонной. Какие известны последние новости о певице на сегодня?
Что сказал Борис Галкин об игре Пугачевой на Запад
Актер Борис Галкин считает, что Алла Пугачева ведет очень плохую игру «с духом гнильцы и человеческой дряхлости», потому что в ее поведении нет сострадания и понимания того, что происходит в мире.
«Это очень плохая игра — та, что ведет Пугачева. Игра с духом гнильцы, человеческой дряхлости, исчерпаемости человеческих ресурсов, когда хоть что-нибудь, но еще взять и выдать. Игра на крови, на самом деле, без сострадания, без глубины понимания всего того, что происходит в мире, без единого движения души, которую все-таки надо чувствовать, беречь», — заявил артист.
По мнению Бориса Галкина, негативные высказывания Примадонны про Россию и ее жителей связаны с желанием певицы получить одобрение от окружения и новых людей, которые на Западе ее почитают и уважают.
Фото: Шибаев/РИА Новости
Эстрадная певица Алла Пугачева, 1975 год
Фото: Шибаев/РИА Новости
Эстрадная певица Алла Пугачева, 1975 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева и композитор Марк Минков (слева), 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева и композитор Марк Минков (слева), 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева и Евгений Болдин (справа)
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева и Евгений Болдин (справа)
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1979 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1981 год
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Алла Пугачева, 1981 год
Фото: Николай Малышев/ТАСС
Алла Пугачева, 1983 год
Фото: Николай Малышев/ТАСС
Алла Пугачева, 1983 год
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Эстрадная певица заслуженная артистка РСФСР Алла Пугачева дома в Москве, 1982 год
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Эстрадная певица заслуженная артистка РСФСР Алла Пугачева дома в Москве, 1982 год
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Советская эстрадная певица Алла Пугачева
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Советская эстрадная певица Алла Пугачева
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Народная артистка РСФСР Алла Пугачева и Борис Моисеев во время выступления, 1985 год
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Народная артистка РСФСР Алла Пугачева и Борис Моисеев во время выступления, 1985 год
Фото: Борис Бабанов/РИА Новости
Эстрадные певцы Алла Пугачева (слева) и Владимир Кузьмин (справа) во время выступления, 1986 год
Фото: Борис Бабанов/РИА Новости
Эстрадные певцы Алла Пугачева (слева) и Владимир Кузьмин (справа) во время выступления, 1986 год
Фото: Игорь Михалев/РИА Новости
Алла Пугачева, 1987 год
Фото: Игорь Михалев/РИА Новости
Алла Пугачева, 1987 год
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Алла Пугачева и Илья Резник, 1988 год
Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Алла Пугачева и Илья Резник, 1988 год
Фото: Александр Лыскин/РИА Нововсти
Выступают Алла Пугачева и Сергей Челобанов
Фото: Александр Лыскин/РИА Нововсти
Выступают Алла Пугачева и Сергей Челобанов
Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Российская эстрадная певица, продюсер, композитор, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева и российский эстрадный певец Филипп Бедросович Киркоров, 1994 год
Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Российская эстрадная певица, продюсер, композитор, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева и российский эстрадный певец Филипп Бедросович Киркоров, 1994 год
Что известно о планах Барецкого жениться на Пугачевой
Актер Стас Барецкий отреагировал на слухи о планах Аллы Пугачевой приехать в Россию ради оформления замка в деревне Грязь на себя. Шоумен настаивает на том, что приобрел особняк звездной семьи в прошлом году, однако он готов уступить право собственности Примадонне, если она разведется с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).
«Действительно, Пугачева хочет выкупить замок. Но я сразу же поставил условие: она разводится с Галкиным и выходит за меня замуж. Я ее давно люблю и готов ее принять. Надо жить спокойно, а Галкин неспокойный человек. Будем жить в свое удовольствие, а мотаться по странам в ее возрасте уже бессмысленно. Так что сейчас ведем переговоры: или выкупает замок, или выходит за меня замуж», — сказал Барецкий Woman.ru.
По его словам, прилететь в Россию Алла Пугачева может уже на майские праздники. Шоумен утверждает, что постоянно находится на связи с Примадонной, и она делится с ним своими планами.
«Если она не согласится на мое условие, то я не против продать ей замок обратно. Но цена уже будет 1 млрд рублей, все дорожает. Там все осталось нетронуто, ничего еще не переделывали. Да и вещи их еще там, знаете, мы законопослушные граждане и чужие вещи не трогали», — добавил Барецкий.
Фото: Никита Новак/NEWS.ruСтас Барецкий
Почему Раймонд Паулс отрекся от Пугачевой
Композитор и автор многих песен Аллы Пугачевой Раймонд Паулс заявил, что отказывается от встреч с артисткой и ее супругом, потому что не хочет жить прошлым.
«С Аллой у нас давно все в прошлом. Нам и поговорить с ней будет не о чем. У меня сегодня совсем другая жизнь. А прошлое вспоминать мне неинтересно», — отметил автор хита «Миллион алых роз».
Он добавил, что предпочитает встречам с Пугачевой работу с молодыми и талантливыми музыкантами, а также подчеркнул, что посвящает все свое время творчеству. Паулс признался, что получал приглашение от латвийской певицы Лаймы Вайкуле принять участие в ее фестивале в Юрмале, где также были Пугачева и Галкин, однако отказался от него.
«На всякие глупые тусовки у меня нет времени, потому что я очень много работаю. Даю концерты, играю, пишу новые мелодии. Еще у меня есть преподавание. Много времени это занимает», — рассказал композитор aif.ru.