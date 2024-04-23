Алла Пугачева: последние новости 23 апреля, приезд в РФ, брак с Барецким

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Стас Барецкий, Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева может приехать в Россию на майские праздники, а шоумен Стас Барецкий заговорил о его свадьбе с Примадонной. Какие известны последние новости о певице на сегодня?

Что сказал Борис Галкин об игре Пугачевой на Запад

Актер Борис Галкин считает, что Алла Пугачева ведет очень плохую игру «с духом гнильцы и человеческой дряхлости», потому что в ее поведении нет сострадания и понимания того, что происходит в мире.

«Это очень плохая игра — та, что ведет Пугачева. Игра с духом гнильцы, человеческой дряхлости, исчерпаемости человеческих ресурсов, когда хоть что-нибудь, но еще взять и выдать. Игра на крови, на самом деле, без сострадания, без глубины понимания всего того, что происходит в мире, без единого движения души, которую все-таки надо чувствовать, беречь», — заявил артист.

По мнению Бориса Галкина, негативные высказывания Примадонны про Россию и ее жителей связаны с желанием певицы получить одобрение от окружения и новых людей, которые на Западе ее почитают и уважают.

Фото: Шибаев/РИА Новости Эстрадная певица Алла Пугачева, 1975 год Фото: Шибаев/РИА Новости Эстрадная певица Алла Пугачева, 1975 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и композитор Марк Минков (слева), 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и композитор Марк Минков (слева), 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Евгений Болдин (справа) Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Евгений Болдин (справа) Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1981 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1981 год Фото: Николай Малышев/ТАСС Алла Пугачева, 1983 год Фото: Николай Малышев/ТАСС Алла Пугачева, 1983 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Эстрадная певица заслуженная артистка РСФСР Алла Пугачева дома в Москве, 1982 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Эстрадная певица заслуженная артистка РСФСР Алла Пугачева дома в Москве, 1982 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Советская эстрадная певица Алла Пугачева Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Советская эстрадная певица Алла Пугачева Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Народная артистка РСФСР Алла Пугачева и Борис Моисеев во время выступления, 1985 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Народная артистка РСФСР Алла Пугачева и Борис Моисеев во время выступления, 1985 год Фото: Борис Бабанов/РИА Новости Эстрадные певцы Алла Пугачева (слева) и Владимир Кузьмин (справа) во время выступления, 1986 год Фото: Борис Бабанов/РИА Новости Эстрадные певцы Алла Пугачева (слева) и Владимир Кузьмин (справа) во время выступления, 1986 год Фото: Игорь Михалев/РИА Новости Алла Пугачева, 1987 год Фото: Игорь Михалев/РИА Новости Алла Пугачева, 1987 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Алла Пугачева и Илья Резник, 1988 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Алла Пугачева и Илья Резник, 1988 год Фото: Александр Лыскин/РИА Нововсти Выступают Алла Пугачева и Сергей Челобанов Фото: Александр Лыскин/РИА Нововсти Выступают Алла Пугачева и Сергей Челобанов Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Российская эстрадная певица, продюсер, композитор, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева и российский эстрадный певец Филипп Бедросович Киркоров, 1994 год Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Российская эстрадная певица, продюсер, композитор, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева и российский эстрадный певец Филипп Бедросович Киркоров, 1994 год Фото: Igor Flis/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров, 1999 год Фото: Igor Flis/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров, 1999 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров, начало 2000-х Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров, начало 2000-х Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2006 год Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2006 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2006 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2006 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин, 2007 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин, 2007 год Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, 2008 год Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, 2008 год Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2009 год Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2009 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин, 2011 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин, 2011 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Алла Пугачева, 2012 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Алла Пугачева, 2012 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Максим Галкин и Алла Пугачева, 2013 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Максим Галкин и Алла Пугачева, 2013 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева, 2015 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева, 2015 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева, 2016 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева, 2016 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева и Валентин Юдашкин, 2018 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева и Валентин Юдашкин, 2018 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева и Елена Север, 2019 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева и Елена Север, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева и Максим Галкин, 2021 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева и Максим Галкин, 2021 год Фото: Социальные сети Алла Пугачева, 2024 год Фото: Социальные сети Алла Пугачева, 2024 год

Что известно о планах Барецкого жениться на Пугачевой

Актер Стас Барецкий отреагировал на слухи о планах Аллы Пугачевой приехать в Россию ради оформления замка в деревне Грязь на себя. Шоумен настаивает на том, что приобрел особняк звездной семьи в прошлом году, однако он готов уступить право собственности Примадонне, если она разведется с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Действительно, Пугачева хочет выкупить замок. Но я сразу же поставил условие: она разводится с Галкиным и выходит за меня замуж. Я ее давно люблю и готов ее принять. Надо жить спокойно, а Галкин неспокойный человек. Будем жить в свое удовольствие, а мотаться по странам в ее возрасте уже бессмысленно. Так что сейчас ведем переговоры: или выкупает замок, или выходит за меня замуж», — сказал Барецкий Woman.ru.

По его словам, прилететь в Россию Алла Пугачева может уже на майские праздники. Шоумен утверждает, что постоянно находится на связи с Примадонной, и она делится с ним своими планами.

«Если она не согласится на мое условие, то я не против продать ей замок обратно. Но цена уже будет 1 млрд рублей, все дорожает. Там все осталось нетронуто, ничего еще не переделывали. Да и вещи их еще там, знаете, мы законопослушные граждане и чужие вещи не трогали», — добавил Барецкий.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Стас Барецкий

Почему Раймонд Паулс отрекся от Пугачевой

Композитор и автор многих песен Аллы Пугачевой Раймонд Паулс заявил, что отказывается от встреч с артисткой и ее супругом, потому что не хочет жить прошлым.

«С Аллой у нас давно все в прошлом. Нам и поговорить с ней будет не о чем. У меня сегодня совсем другая жизнь. А прошлое вспоминать мне неинтересно», — отметил автор хита «Миллион алых роз».

Он добавил, что предпочитает встречам с Пугачевой работу с молодыми и талантливыми музыкантами, а также подчеркнул, что посвящает все свое время творчеству. Паулс признался, что получал приглашение от латвийской певицы Лаймы Вайкуле принять участие в ее фестивале в Юрмале, где также были Пугачева и Галкин, однако отказался от него.

«На всякие глупые тусовки у меня нет времени, потому что я очень много работаю. Даю концерты, играю, пишу новые мелодии. Еще у меня есть преподавание. Много времени это занимает», — рассказал композитор aif.ru.

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