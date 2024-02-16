Актер Огурцов осудил Стаса Михайлова, который 10 лет не ездил в Донбасс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Многие российские артисты предпочитают играть роль «ждунов», вместо того чтобы посещать зону СВО, заявил во время пресс-конференции на тему «Черный список „запрещенных“ артистов. Кого и как закрывают» актер Алексей Огурцов. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, одним из таких артистов стал певец Стас Михайлов, которого не видели в Донбассе с 2014 года.

Ну вот, предположим, берем Стаса Михайлова. Вот почему его там нет с 2014 года? Ну, почему... То есть он ждун. <...> Я его знаю: хороший артист, заслуженный артист. Но почему бы тебе не приехать к ребятам? Ты чего ждешь? Они обвинят, как Киркорова, что вы там сидели-сидели, а тут решили опять обелиться, — заявил актер.

Он также предположил, что сейчас ситуация меняется и в течение двух-трех недель артисты начнут ездить в Донбасс хотя бы для того, чтобы доказать свою лояльность. Также поездки в зону СВО для певцов и актеров могут быть условием того, чтобы им давали хорошие роли и площадки для спектаклей.

Ровно через две-три недели мы посмотрим, как все будут вылазить. И вот список [приехавших в зону СВО], поверьте мне, за две недели, за три недели пополнится, — заключил Огурцов.

Ранее актер заявил, что поездка Киркорова в зону СВО была, по сути, бесполезной, как и привезенные им туда колонки и телефоны. По его словам, певцу следовало бы ухаживать за ранеными в госпиталях, чтобы заслужить «прощение» аудитории.