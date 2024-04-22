«Украинские ребята погибают ни за что»: как живет певица Ирина Шведова

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Ирина Шведова

Певица Ирина Шведова прославилась благодаря исполнению песен «Белый вальс» и «Америка-разлучница». Как сейчас складывается карьера артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Ирина Шведова

Исполнительница родилась 28 апреля 1959 года в Кишиневе в семье актрисы Людмилы Томашевской и оперного певца Василия Третьяка. В раннем возрасте Шведова с родителями вернулись на их родину, на Украину. Она окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого, служила в Киевском молодежном театре.

Музыкальную карьеру Ирина Шведова начала в ансамбле «Крым», затем сотрудничала с режиссером и продюсером Эдуардом Смольным и певцом Игорем Демариным. Благодаря композициям последнего, артистка обрела известность, исполнив «Белый вальс» на сцене «Песни года» в 1990 году. Дебютная пластинка «Ведьма» вышла в 1993 году.

Помимо выступлений на сцене Шведова работала в Театре Армена Джигарханяна, где играла на сцене и была музыкальным постановщиком. В 2020 году певица принимала участие в шоу «Суперстар! Возвращение», где стала победительницей вместе с артистом Богданом Титомиром.

Как сейчас Ирина Шведова относится к Украине

Ирина Шведова рассказала, что ее семья столкнулась с травлей на Украине в 90-х годах. По ее словам, ее родителей пытались вынудить покинуть страну.

«До сих пор помню, как еще в начале 90-х годов в столице Украины моего отца травили. Наша семья знает, какими способами действуют националисты. Они нас оттуда, по сути, и вытолкнули. Произошло это в тот момент, когда там началась борьба с русским языком», — рассказала она журналу Hospitality Guide.

Артистка не скрывает, что рада, что в то время переехала в Подмосковье, однако она до сих пор переживает за Украину.

«Да, в моей судьбе все сложилось к лучшему. Но мне все равно бесконечно горько видеть все то, что случилось с Украиной. Беда, что гибнет генофонд. В том числе украинский. Какие ребята погибают ни за что! Можно долго рассуждать о том, кто виноват в произошедшем», — отметила певица.

После начала спецоперации Ирина Шведова поблагодарила президента России Владимира Путина за то, что он в послании Федеральному собранию озвучил предысторию СВО.

«Мне очень важно было услышать о предыстории и причинах СВО. Историческая мотивация безупречна», — отметила артистка.

Чем сейчас занимается Ирина Шведова

Певица в период пандемии длительное время работала таксистом. По словам артистки, так ей удавалось зарабатывать деньги на еду и оплату кредита на машину. После снятия ограничений Ирина Шведова вернулась к выступлениям. На настоящий момент она продолжает гастролировать по России с концертами вместе с другими шансон-исполнителями.

Ирина Шведова также дает благотворительные концерты и ездила с выступлениями в Донбасс. Артистка награждена почетной медалью «ZA ПОБЕДУ!» за выступления в госпиталях перед участниками СВО и медалью «За верность офицерским традициям».

«Благотворительная деятельность выражается в концертах для пенсионеров, в детских домах, в домах престарелых. Сейчас также, когда идет спецоперация, концерты в госпиталях, концерты для военнослужащих на территории Донбасса. Это главная моя благотворительная деятельность. Я думаю, что это должен делать каждый артист, это гражданская миссия», — заявила она.

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