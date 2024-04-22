Филипп Киркоров: последние новости 22 апреля, откровения о Зеленском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров объяснил, из-за чего распался его брак с Аллой Пугачевой. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, кого он раскрыл в шоу «Маска», почему помогал Владимиру Зеленскому?

Из-за кого Киркоров развелся с Пугачевой

Филипп Киркоров рассказал, что его брак с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой разрушился из-за неверности. По словам поп-короля, молодой юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) начал «обхаживать» Пугачеву, и она не смогла устоять.

«Галкин начал ее обхаживать, и она поплыла. Я понимал, что рогоносец четыре года. Это, конечно, было неприятно», — признался Киркоров в программе «Русские сенсации».

При этом музыкант заявил, что не испытывает злобы по отношению к экс-супруге. Он рад, что Примадонна смогла найти свою любовь.

«Она счастлива с этим человеком. Дай Бог ей здоровья», — добавил певец.

Кого Киркоров разоблачил в «Маске»

21 апреля состоялся первый полуфинал пятого сезона шоу «Маска». Филипп Киркоров в рамках передачи смог угадать приглашенного гостя, выступавшего в костюме Космонавта. Он сразу узнал заслуженного артиста России Кая Метова.

«Я знаком с этим человеком ровно 20 лет, это Кай Метов. Характерные движения его выдали с потрохами. Он является автором потрясающей песни „Роза чайная“, которую мы спели с Машей Распутиной. А до этого он покорил всех песней Position № 2. Спрятать такой тембр невозможно. Как летит время, а ты актуален, востребован. Ты просто космос, Кай! Я тебя узнал!» — сказал Киркоров.

При этом другую приглашенную маску, Тыкву, исполнитель отгадать не смог. Он предположил, что в костюме прячется Маша Распутина, однако там выступала певица Ева Польна.

Также Киркоров не отгадал, что в костюме Щенка был музыкант Денис Клявер. Вместе с другими членами жюри поп-король думал, что под маской скрывается экс-солист группы «Премьер-министр» Жан Милимеров.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ева Польна

Почему ЕСПЧ отклонил жалобу Киркорова на запрет въезда в Литву

18 апреля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу Филиппа Киркорова на запрет въезда в Литву. Адвокат певца Александр Добровинский сообщил, что такое решение было принято из-за его поддержки «действий России в Крыму».

«Что интересно, оказывается, человек, считает ЕСПЧ, не имеет право иметь свое мнение, а точнее, имеет право иметь лишь то мнение, которое согласовано с ЕСПЧ. А если человек думает иначе, чем разрешено ЕСПЧ, то он не имеет права на беспристрастное рассмотрение своего дела», — пояснил специалист.

Киркоров был внесен в список нежелательных лиц Литвы в январе 2021 года. Ему запрещено посещать страну в течение пяти лет. При этом у поп-короля, помимо российского, есть паспорт Болгарии.

Почему Киркоров запел на молдавском языке

Филипп Киркоров и народный артист России Николай Басков выступили на съезде молдавской оппозиции в Москве. Они исполнили несколько композиций на молдавском языке.

По мнению продюсера Павла Рудченко, артисты таким образом решили поддержать лидеров молдавской оппозиции, которые настроены пророссийски. Он отметил, что культура является формой «мягкой силы», играющей ключевую роль в международных отношениях.

«Возможно, Филипп Киркоров и Николай Басков решили поддержать тех лидеров оппозиции, которые пророссийски настроены. Поэтому они и выступили на съезде. Проведение данного мероприятия в Москве — политическая поддержка, а их выступление — поддержка народа Молдавии через культуру. Культура считается формой „мягкой силы“. Поэтому, возможно, с населением Молдавии работают, дабы его не потерять, как, например, было с большей частью населения Украины», — объяснил продюсер NEWS.ru.

Как Киркоров помогал Зеленскому

Филипп Киркоров заявил, что карьера нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в России началась при его непосредственном участии.

«Ему хотелось больше пространства охватить, потому что на Украине он сделал очень много как артист. Ему хотелось покорить российский шоу-бизнес. Я убедил руководство телевидения взять его соведущим», — вспомнил артист.

Киркоров отметил, что, несмотря на дружеские отношения в прошлом, сейчас он не узнает Зеленского. Так, музыкант был одним из первых, кто подпал под санкции Украины.

«Это был мой друг очень близкий. И мы очень дружили. Я сейчас не узнаю этого человека. Я не узнаю этого человека, который вводит против меня первого санкции. Первый человек, который подпал под санкции Украины, это был я», — прокомментировал он.

Читайте также:

Королевская семья Британии: последние новости, ссора Карла III и Меган

Развод, переезд в Киев, съемки в США: как живет актер Роман Полянский

«Мне угрожают из-за позиции по СВО»: куда пропала певица Екатерина Семенова