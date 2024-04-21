Продюсер объяснил появление Киркорова на съезде молдавской оппозиции Продюсер Рудченко: Киркоров решил поддержать лидеров оппозиции Молдавии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru предположил, что певцы Филипп Киркоров и Николай Басков решили поддержать лидеров молдавской оппозиции, поэтому выступили на съезде политиков в Москве. Он добавил, что культура является формой «мягкой силы», которая играет ключевую роль в международных отношениях, а также влияет на мировую политику и деловые связи.

Возможно, Филипп Киркоров и Николай Басков решили поддержать тех лидеров оппозиции, которые пророссийски настроены. Поэтому они и выступили на съезде. Проведение данного мероприятия в Москве — политическая поддержка, а их выступление — поддержка народа Молдавии через культуру. Культура считается формой «мягкой силы». Поэтому, возможно, с населением Молдавии работают, дабы его не потерять, как, например, было с большей частью населения Украины, — сказал Рудченко.

Ранее СМИ писали, что в настоящее время у Киркорова стало меньше заказов на выступления. Предположительно, это связано не только с тем, что Киркоров попал в скандал из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, но и с возрождением интереса к музыке 80–90-х годов после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Спрос на дорогих артистов упал, и организаторы мероприятий стали выбирать менее известных исполнителей, чтобы сэкономить.