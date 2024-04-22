СВО, драка с полицейским, критика артистов: как сейчас живет Анатолий Гущин

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Анатолий Гущин

Актер Анатолий Гущин известен зрителю по ролям Ивана Чонкина в ленте «Приключения солдата Ивана Чонкина» и подполковника Олега Жиркова в сериале «Ищейка». Чем сейчас занимается артист, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Анатолий Гущин

Анатолий Гущин родился 30 ноября 1976 года в Новочебоксарске. Он окончил Театральное училище имени М. С. Щепкина, работал в театре «Содружество актеров Таганки».

Дебют Гущина в кино состоялся в эпизодической роли в сериале «Дальнобойщики», затем он появился в лентах «Маросейка, 12» и «Звезда». Известность пришла к артисту после выхода ленты «Приключения солдата Ивана Чонкина», где он сыграл главного героя.

Анатолий Гущин также снялся в фильмах «Риорита», «Смерть Вазир-Мухтара», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Вий», «Прощаться не будем». Наиболее известными ролями актера также стали следователь Константин Васин в сериале «Глухарь» и подполковник Олег Жирков в ленте «Ищейка». Всего на его счету около 100 работ в кино.

Что известно о личной жизни Анатолия Гущина

Первый раз актер женился на Еленой Шешетиной, с которой познакомился во время обучения в театральном училище. В этом браке родился сын Даниил. Спустя несколько лет совместной жизни пара развелась.

Позднее Гущин начал строить отношения с актрисой Викторией Захаровой, с которой вместе играл в спектакле в театре «Сфера». Актер по своей инициативе перевез сына возлюбленной Егора из Омска в Москву, а спустя несколько лет гражданского брака пара оформила отношения. В 2017 году у них родилась дочь Глафира.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Анатолий Гущин

Какие известны скандалы с Анатолием Гущиным

Анатолий Гущин в феврале 2014 года был задержан после дебоша в одном из кафе на северо-востоке Москвы. По словам актера, все скандалы с ним происходили по причине злоупотребления алкоголем.

«Драка была, да. Пьяный был. Я был на адреналине, разозлило действие алкоголя. Я точно не помню, потому что был пьян. Схлестнулись. Конечно, я стыжусь того, что делал в тот день. Это итог выпивания не одного дня и даже не недели или месяца, а нескольких лет. Когда не было снимающих мобильных телефонов, были еще случаи», — рассказал он Пятому каналу.

Артист признался, что в 2001 году также был задержан за драку с сотрудником правоохранительных органов, который приехал на вызов, когда он сцепился с собакой. Справиться с алкогольной зависимостью Гущину помогла вера в Бога.

Чем сейчас занимается Анатолий Гущин

Анатолий Гущин на настоящий момент занят в постановках Большого театра кукол в Санкт-Петербурге, а также сотрудничает с московскими театрами. В 2024 году с актером вышел сериал «Инспектор Гаврилов». Артист поддерживает российских военных, участвующих в СВО, и выступает в госпиталях.

Гущин негативно относится к переезду ряда артистов за границу после начала спецоперации. Артист считает, что уехавшие коллеги поступают некрасиво по отношению к России, так как на родине они получили образование, славу и деньги.

«Ломанулись как, побежали, мама дорогая. Где мины рвутся, где снаряды разрываются, вот туда надо ехать, да, бойцов поддержать надо ехать. Но когда человек обливает свою страну, он обливает помоями себя, потому что здесь мама, папа, все корни, весь род отсюда. А в чем их смелость?» — сказал он YouTube-каналу «Студия ИриКо».

Гущин заявил, что не осуждает уехавших знаменитостей, но считает их предателями. Актер уверен, что артистам после отъезда за границу вряд ли удастся добиться прощения от российского зрителя.

«А зритель — это вся наша страна. Я люблю свою страну. Ни в какой другой стране, ни в Нью-Йорке, ни в Новом Орлеане, Лос-Анджелесе заграничным зрителям человек, говорящий на русском языке, не нужен», — объяснил артист.

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