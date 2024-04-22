Шоу «Маска», десятый выпуск: кого раскрыли 21 апреля, кто остался и ушел

Фото: НТВ

Первый полуфинал пятого сезона программы «Маска»

Первый полуфинал пятого сезона программы «Маска» состоялся в минувшее воскресенье, 21 апреля. Кого из артистов раскрыли, сколько участников осталось?

Кто снял «Маску» в десятом выпуске

В проекте перед началом десятого выпуска осталось шесть масок: Бабочка, Енот, Змей Горыныч, Матрешка, Кот и Щенок.

В номинации на вылет оказались Змей Горыныч, Кот и Щенок. Зрители спасли Змея Горыныча. Члены жюри, среди которых были Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Валерия и приглашенный Никита Туриченко, решили, что снять маску должен Щенок.

«Я поддерживаю всех своих коллег. Щенок, ты замечательный и трогательный. Мне очень интересно, кто скрывается под твоей маской», — сказал поп-король.

Все члены жюри, кроме Туриченко, предположили, что в костюме скрывается экс-участник группы «Премьер-министр» Жан Милимеров. При этом Туриченко угадал, что под маской прячется музыкант Денис Клявер.

«Это волшебный проект. Я опять оказался в детстве. Это потрясающие ощущения. Я пел потрясающие песни, у меня были фантастические номера. Ваши восхитительные комментарии для меня были просто бесценны», — отметил Клявер.

Также в выпуске были две приглашенные маски — Тыква и Космонавт. Тыквой оказалась певица Ева Польна.

Фото: НТВ

«Я знала, что у вас есть опыт и все вы обладаете музыкальным слухом. И понимала, что велика вероятность, что вы меня раскусите. Но не могла отказаться от исполнения любимой Анны Герман. Хоть на секундочку прикоснуться к ней», — высказалась она.

В Космонавте Филипп Киркоров сразу узнал заслуженного артиста России Кая Метова.

«Я знаком с этим человеком ровно 20 лет, это Кай Метов. Характерные движения его выдали с потрохами. Он является автором потрясающей песни „Роза чайная“, которую мы спели с Машей Распутиной. А до этого он покорил всех песней Position № 2. Спрятать такой тембр невозможно. Как летит время, а ты актуален, востребован. Ты просто космос, Кай!» — заявил поп-король.

Метов отметил, что в костюме ему было «немного жарковато».

«Я испытал огромное количество эмоций, когда снял этот скафандр и вернулся на Землю. Лично для меня в космосе немного жарковато», — пошутил исполнитель.

Кто снимал маску ранее

В пятом сезоне шоу уже снимали маски Кукуруза, Мотылек, Водяной, Акула, Арлекин, Перец, Кактус и Горилла.

Кукурузой оказался телеведущий Сергей Майоров, Мотыльком — актриса и певица Настасья Самбурская, Водяным — актер Станислав Ярушин, Акулой — рэп-исполнитель Артем Качер, Арлекином — блогер Мия Бойка, Перцем — музыкант Давид Манукян (Дава), Кактусом — солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова, Гориллой — певец Акмаль Ходжаниязов.

Фото: НТВ Акмаль Ходжаниязов

«Вместе со мной этот путь пришлось пройти и Akmal team. Ребята, как и я, подвергались нападкам со стороны шоу-бизнеса с вопросами: Горилла — это Акмаль? Мы выстояли, и это круто!» — признавался Ходжаниязов в соцсетях.

При этом Ярушин заявил, что его исключение из передачи было необоснованным. Артист отметил, что делал все возможное, чтобы дойти до финала.

«В чем суть шоу „Маска“, я так и не понял! Что надо сделать для того, чтобы надолго остаться в проекте? Если надо замаскироваться так, чтобы тебя не узнали, то я это сделал! Ни один член жюри ни разу, я повторяю, ни разу не назвал Водяного Стасом Ярушиным!» — жаловался он.

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