«Подвергался нападкам»: покинувший «Маску» Акмаль о шоу Покинувший шоу «Маска» Акмаль пожаловался на «нападки» звезд

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Акмаль,

Певец Акмаль, выступавший в шоу «Маска» в костюме розовой Гориллы, покинул передачу и рассказал в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) о впечатлениях от участия в программе. Он не только отметил положительные моменты, но и пожаловался на «нападки» других звезд.

Вместе со мной этот путь пришлось пройти и Akmal team. Ребята, как и я, подвергались нападкам со стороны шоу-бизнеса с вопросами: «Горилла — это Акмаль?». Мы выстояли, и это круто! — написал артист.

Акмаль также выразил благодарность организаторам «Маски», которую он покинул после девятого выпуска. По его словам, участие в шоу было его мечтой, и скрывать это от родных и близких ему было сложно.

В «Масках» остались Кот, Бабочка, Енот, Матрешка, Змей Горыныч и Щенок. Ранее из шоу, помимо Гориллы, выбыли Перец, Арлекин, Кукуруза, Мотылек, Водяной и Акула.

Финальный концерт шоу пятого сезона «Масок» должен был пройти в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», однако из-за теракта, который произошел там 22 марта, мероприятие отменили. Организаторы шоу сообщили, что съемки финального выпуска пройдут в павильоне, он выйдет в эфир 5 мая, а не 28 апреля, как планировалось ранее. Отмечается, что деньги за билеты будут возвращены.