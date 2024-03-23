MIA BOYKA: копирование Коки, скандал с Долиной, уход от продюсера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

MIA BOYKA

MIA BOYKA — блогер, певица, артистка, которая пользуется популярностью преимущественно у детей и молодежи. Девушка стала известной с песней «Ананас Адидас», запомнилась многим по голубому цвету волос и даже попала в рейтинг Forbes «30 до 30» 2022 года самых успешных молодых людей в категории «Музыка». Сейчас 27-летняя звезда создает песни, рассчитанные на более взрослую аудиторию. Как MIA BOYKA добилась такой популярности — в материале NEWS.ru.

Как MIA BOYKA стала известной

Мария Бойко (настоящее имя блогера) родилась в 1997 году. «Я росла в деревне в Ленинградской области, в максимально строгой семье», — рассказывала она в интервью изданию HELLO! Russia.

Семья Марии была многодетной, девочка получила образование в протестантской школе. После ее окончания MIA BOYKA поступила в Российский экономический университет имени Плеханова на факультет бизнеса. Бойко сначала вела блог, ее заметил рэпер T-Killah и стал работать с ней как продюсер.

«У меня нет музыкального образования, но я пела всегда. Училась по YouTube, смотрела видео с Бейонсе и пыталась повторить. Когда я была на 4-м курсе, мое видео увидел Саша T-Killah и сказал, что у него что-то екнуло, предложил стать моим продюсером. Изначально я себя позиционировала как крутую рэп-исполнительницу», — рассказывала Мария.

В 2019 году Бойко записала несколько синглов, но лишь после выхода песни «Ананас Адидас» стала популярной. Артистка выступала на сцене в девчачьих платьицах и с синими волосами.

В 2020 году девушка выпустила клип «Пикачу», который сняла совместно с блогером Егором Шипом, он собрал более 350 млн просмотров на YouTube.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru MIA BOYKA

Почему критикуют MIA BOYKA

MIA BOYKA неоднократно подвергалась критике. Например, за слишком простые, детские, бессодержательные тексты в стиле «два притопа — три прихлопа». Ее также сравнивали с другой блогершей Клавой Кокой. Ресурс «Палач» называл Марию Бойко «упрощенной, дешевой версией Клавы Коки».

«Издалека кажется, что это тот же самый человек: крашеные волосы, яркий макияж, брендовый шмот и максимально „тикточные“ треки. Но разница есть», — писало издание.

Его журналисты отмечали, что Бойко ориентируется на совсем молодую аудиторию, а именно на детей младшего школьного возраста. «Залог успеха прост: внешность, паразитирование на брендах, зумерские словечки и запоминающийся (в первую очередь своей одноклеточностью) припев. Короче, то же самое, что у Клавы. Только Миа разбавляет попсу мимолетными рэп-вставками», — писали журналисты.

Они также отмечали в песнях Бойко игнорирование правил русского языка и весьма сомнительные рифмы, например «...мишка в берлоге, / От меня не сделаешь ноги», «Прилетай, как самурай, / И меня завоевай», «На ногах лосины, я как леопард. / Большая девочка — большие деньги в банк».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru MIA BOYKA

Как изменилась MIA BOYKA

Около года назад Мария Бойко решила изменить имидж и репертуар. Певица избавилась от синего цвета волос, вернулась к естественному, изменились и ее костюмы, которые стали не такими подростковыми, а более сдержанными, «взрослыми», сексуальными и порой романтичными.

В конце прошлого года с Михаилом Шуфутинским она записала лирическую песню «Помада на щеке». Тем не менее Мария не отказалась от своего старого репертуара.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru MIA BOYKA в марте 2024 года

За что MIA BOYKA невзлюбили Долина и INSTASAMKA

В шоу «Битва поколений» Мария схлестнулась с Ларисой Долиной. Обе оценивали группу GAYAZOV$ BROTHER$. MIA BOYKA заявила, что сейчас очень ценится тембр исполнителя, Долина подчеркнула: это всегда было важным.

Девушка попыталась оправдаться, но неудачно, заявив, что тембр исполнителя «затащил» эту песню. Долина намекнула, что Мария плохо владеет русским языком и в данном контексте уместно слово «вытащил», а не «затащил».

В подкасте MUZLOFT Стаса Ярушина и на одном из концертов Мария исполнила песню INSTASAMKA «За деньги да». Многим слушателям кавер понравился, они даже писали, что кавер получился лучше оригинала, но INSTASAMKA это задело за живое. В запрещенной соцсети блогер поддела Марию строчками из трека Me Too Меган Трейнор: «Если бы я была тобой, я бы тоже хотела быть собой». Но только этим дело не ограничилось. Как пишет Super, представители команды INSTASAMKA позвонили Марии Бойко и потребовали от нее публично извиниться, «признать ошибку», то, что она была не права, когда перепела чужой хит. Они пояснили, что если она не сделает этого, то на нее подадут иск в суд. С тех пор MIA BOYKA не приносила никаких публичных извинений.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru INSTASAMKA

Уход MIA BOYKA от продюсера

MIA BOYKA ушла от продюсера Александра Тарасова, больше известного как T-Killah. Все права на ее треки принадлежат ему, и как дальше будет развиваться карьера девушки, пока неизвестно.

В шоу «Неформат» Мария рассказала, что он сам сделал такое предложение и посоветовал найти того, кто выкупит ее композиции за 150 млн рублей. По словам Марии, у ее бывшего парня была состоятельная семья, которая вполне могла бы себе это позволить.

«А дальше произошло самое ужасное: он запретил мне на полгода выпускать треки, снял меня со всех премий, на которые я была номинирована, а я ничего не могла сделать, потому что мое имя принадлежало ему и я не могла ничего делать без его согласия», — рассказала Мария в шоу «Неформат».

Позже в интервью Пятому каналу девушка назвала уже другую сумму, которую она должна заплатить за песни продюсеру, — 500 млн рублей.

Мария пояснила, что нашелся человек, который смог снизить стоимость ее «выкупа» до 30 млн рублей, и она делает все возможное, чтобы решить этот вопрос. Пока же точка в этой истории не поставлена, и отношения продюсера и певицы остаются напряженными.

Читайте также:

Гробы, пентхаус за полмиллиарда, обвинения в плагиате: как живет Влад А4

«Народ все простит»: Гребенщиков о Пугачевой, Матвиенко и «Фабрике звезд»

Актер «Слова пацана» Кемстач: «Конец 1980-х — максимально ужасающее время»