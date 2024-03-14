Покинувшая лейбл Mia Boyka раскрыла, сколько T-Killah попросил за ее песни Mia Boyka заявила, что T-Killah потребовал 500 млн рублей за ее песни

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Mia Boyka

Исполнительница Mia Boyka (Мария Бойко) заявила, что ее экс-продюсер T-Killah (Александра Тарасова) потребовал 500 млн рублей за песни девушки. Такую сумму она должна была заплатить, чтобы получить авторское право на композиции.

Она также отметила, что их общение все еще натянуто. По ее мнению, артист злится, так как с уходом девушки из лейбла потерял часть заработка. До этого в СМИ писали о цифре в 150 млн рублей, однако такой оказалась цена лишь за имя.

Типа за песни нужно из разряда 500 миллионов заплатить, чтобы они мне вернули их. 150 миллионов мы не заплатили. Мы нашли одного классного человека, который опустил этот ценник, — заключила звезда в разговоре с 5-tv.ru.

Девушка также заключила, что пошла на сотрудничество с T-Killah, поскольку была юна. В начале карьеры ей была нужна лишь возможность выходиться на сцену. Со временем запросы артистки росли, из-за чего у нее с бывшим продюсером начались конфликты. Сейчас же она поняла, что созрела для полноценной сольной карьеры и приняла решение покинуть лейбл.

Ранее Mia Boyka вошла в список наиболее популярных молодых российских исполнителей, которые могут занять место эстрадных звезд Филиппа Киркорова или Лолиты. Также в рейтинге оказались Егор Крид (Егор Булаткин), Instasamka (Дарья Зотеева), Клава Кока (Клавдия Высокова), Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли), Люся Чеботина и другие.