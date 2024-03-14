T-Killah раскрыл правду о своем романе с Бузовой T-Killah заявил, что его роман с Бузовой был «наигранным»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

T-Killah

Рэпер T-Killah (настоящее имя — Александр Тарасов) раскрыл правду об отношениях с певицей Ольгой Бузовой. По его словам, их роман был PR-ходом. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Да, наигранный, чисто для прессы. Она уже тогда встречалась с Димой [Тарасовым], — сказал исполнитель, отвечая на вопрос о том, был ли у него с Бузовой роман.

Ранее Ольга Бузова расплакалась во время съемок нового телешоу «Это нормально?» после предсказания экстрасенса Лины Джебисашвили о скором рождении дочери. На вопрос Бузовой о том, что ее ждет в личной жизни, экс-участница «Битвы экстрасенсов» ответила, что ей стоит ждать прибавления в семье уже через два года. Также экстрасенс предрекла певице знакомство с новым возлюбленным.

Услышав предсказание, Бузова не смогла сдержать слез. Певица несколько раз переспросила экстрасенса, точно ли она будет любимой и родит первенца. Она также призналась, что верит в любовь, но уже «устала ждать».

До этого музыкальный критик Евгений Бабичев назвал страшным сном предположение об отъезде Бузовой из России. По его словам, певица ассоциируется только с нашей страной и никому на Западе не нужна.