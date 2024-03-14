Клава Кока объяснила, почему не согласна со словами Пугачевой о России Клава Кока заявила, что не понимает высказываний Пугачевой в адрес России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Клава Кока

Певица Клава Кока отреагировала на скандал между Аллой Пугачевой и Стасом Михайловым. Она призналась, что не является сторонником вступать в конфликты в медиапространстве. Артистка подчеркнула, что не понимает высказываний Примадонны в адрес России, передает KP.RU.

Я не тот артист, который публично предпочитает ссориться и выяснять отношения. Наверное, это их дело, но я не сторонник кого-то публично задевать, — сказала певица.

Кока отметила, что считает неправильными высказывания Пугачевой как о России, так и об оставшихся в стране артистах.

Я считаю, что, конечно же, это неправильно, но, опять же, я не могу судить людей, которых я не понимаю. Возможно, у них какие-то другие взгляды, — сказала она.

Ранее Пугачева отреагировала на слова Стаса Михайлова о том, что уехавшие из страны артисты еще вернутся и, стоя на коленях, будут целовать ноги. Певица иронично отметила, что возраст не позволяет ей принять подобную позу, а «нормальные люди» в РФ не возвращаются.

3 марта Пугачева выпустила первую за пять лет песню «Не беспокойся за меня». Артистка презентовала композицию в свой праздник «День желтых цветов», однако ряд представителей шоу-бизнеса раскритиковали ее. Так, музыкальный критик Сергей Соседов заявил NEWS.ru, что принципиально не станет слушать этот трек. По его словам, история Аллы Пугачевой окончена для него навсегда.