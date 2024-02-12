Гробы, пентхаус за полмиллиарда, обвинения в плагиате: как живет Влад «А4»

Фото: t.me/A4omg

Влад Бумага

Белорусский блогер Влад Бумага считается кумиром детей и подростков. У его влога «А4» на YouTube более 50 млн подписчиков. Самому Владу, снимающему веселые детские челленджи, уже 27 лет, и у него самого скоро родится ребенок. Как Бумага стал популярным, о чем его ролики, как к нему относятся родители несовершеннолетних и на что блогер тратит заработанные миллионы — узнал NEWS.ru.

Почему блог называется «А4»

Бумага — это не псевдоним, а реальная фамилия белорусского блогера. В названии YouTube-канала «А4» он обыграл свою фамилию, использовав сокращенное название бумажного формата.

Влад Бумага родился в Минске в самой обычной семье: мать — учительница начальных классов, отец — владелец шиномонтажной мастерской. В детстве Влад увлекался хоккеем, играл в минском ДЮСШ «Динамо» и даже год провел на сборах в Чехии, но травма не позволила пойти в профессиональный спорт дальше.

Как ночь в батутном центре сделала Бумагу популярным

Заниматься блогингом Влад начал в 2014 году после окончания школы. Он не стал поступать ни в какое учебное заведение. В интервью Бумага признавался, что отец сначала его не понимал, но потом изменил отношение, а мама сразу поддержала парня.

Первый ролик, который размеcтил Влад у себя в блоге, назывался «Когда мамы нет дома». Два года Бумага пробовал разные форматы, темы и в 2016 году раскрутился c роликом о том, как они с другом спрятались в батутном центре и провели там ночь. Разумеется, это была постановка, владельцы аттракциона были в курсе. После выхода этого ролика Бумага и набрал подписчиков. В 2017 году на встречу с блогером в торговый центр пришли три тысячи фанатов, об этом написали многие белорусские СМИ.

«Я не понимаю любви к кумиру в принципе, — рассуждал Бумага на тему таланта и поклонников. — У меня просто не было таких кумиров, я ни по кому так не фанател и никого не любил, чтобы прочувствовать подобную эмоцию. Но вообще, меня очень радует искреннее отношение. Не было такого — прийти, чтобы прийти. Реально есть какая-то любовь. В подарках было много больших и классных работ. Мне нравится, что есть близость с ребятами. Допустим, говоришь в микрофон „Пошумите!“ — и идет фидбек. Это класс».

Фото: t.me/A4omg Влад Бумага, 2017 г

Сейчас у Бумаги на Youtube-канале «А4» 50,8 млн подписчиков, в соцсети «ВКонтакте» — 2,4 млн, 753 тыс. человек подписаны на него в Telegram. Кроме этого, у него еще есть YouTube-канал «А5», который посвящен экспериментам, это еще 1,43 млн подписчиков.

Что снимает в своих роликах Влад Бумага

Большинство роликов Влада Бумаги посвящены челленджам, разного рода веселым испытаниям. Блогер не смог бы снимать такой контент в одиночку, ему помогает команда молодых блогеров, которые меняются, — одни уходят, не сработавшись или в свои проекты, другие приходят им на смену. Сейчас на видео на канале «А4» появляются Ривива и Глент. На видео молодые люди дегустируют еду из мультиков, прячутся, приматывая себя скотчем к вещам, проводят 24 часа в одном месте, например в детсаду или аквапарке.

В одном из популярных роликов трое друзей Влада залезли в деревянные ящики, похожие на гробы, в которые сверху были вставлены широкие трубы. Молодые люди называли цифры, за каждой значился определенный продукт, который блогер выливал или спускал по трубе в гроб. К концу ролика находившиеся в гробах был с головы до ног в грибном супе, какао, черной икре (вероятно, это была имитация), сале, изюме и других продуктах.

Бумага также записывает клипы на песни. Сегодня один из самых популярных роликов на YouTube (120 млн просмотров) — это клип на песню «5 минут назад» о школе. 62 млн просмотров Бумаге принесла пародия на клип группы «Грибы» «Тает лед», названная «Тает срок», в котором он обыграл тему армии и бегства из нее. Сам Бумага в армии не служил, по его словам, по состоянию здоровья. Отвечая на вопросы журналистов, Бумага объяснил, что он поет и записывает клипы, потому что это тренд.

Кто смотрит Влада Бумагу

У Бумаги подростковая и молодежная аудитория. «В „инсте“ (деятельность соцсети Instagram в РФ запрещена. — NEWS.ru) у меня больше девочек. Там, в принципе, фотки такие — показать, какой ты красивый. В YouTube, если смотреть аналитику, — парни возраста от 15 до 21. А девочки — помладше, 13–17 лет. Парней больше. Некоторые считают, что меня смотрят только дети и девочки, судя по данным „ВКонтакте“. Но „ВКонтакте“ — это и есть соцсеть для детей и девочек», — рассказал Бумага в интервью минскому сайту Onliner.

Фото: t.me/A4omg Влад Бумага

Сколько блогер зарабатывает и на что тратит

Ютубер не любит распространяться про свои заработки. «Не говорю про деньги. Это мы с папой решили, что про деньги лучше не говорить», — отметил он, отвечая на вопрос про доходы.

В 2020 году Бумага стал номинантом в рейтинге 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в категории «Новые медиа».

Как пишет «Секрет фирмы», в 2021 году реклама на YouTube, по оценкам экспертов, приносила блогеру до 11 млн рублей в месяц. Еще у Бумаги есть канал «А5», который также монетизируется, он торгует мерчем — толстовками, футболками и прочим — и не позволяет другим предпринимателям продавать атрибутику с его торговой маркой. В 2023 году Влад отсудил почти миллион рублей у предпринимателей из Новосибирска, которые использовали товарный знак «Влад А4».

Оценить уровень достатка Бумаги можно по его «люксовым» покупкам. В сентябре прошлого года блогер похвастался перед подписчиками швейцарскими часами Patek Philippe за 150 тысяч долларов. В то же время он приобрел пентхаус рядом с московским Кремлем за 500 млн рублей. В июне 2023 года себе на 27-летие Бумага подарил серебристый Mercedes-Benz G63 за 15 млн рублей.

Недавно Telegram-канал SHOT сообщил, что российские приставы разыскивают 27-летнего белорусского YouTube-блогера Влада A4, также известного как Влад Бумага. По данным канала, на уехавшем в Дубай блогере висят четыре неоплаченных дорожных штрафа и долг перед налоговой почти на 300 тысяч рублей. Однако директор блогера, как сообщает Super.ru, опровергла эту информацию. По ее словам, Бумага никуда не переезжал, он живет в Москве и у него нет больших задолженностей.

«Влад не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, он представляет налоговую отчетность. У него нет и никогда не было никаких задолженностей, только за прошлый год он заплатил больше 200 миллионов налогов. Эта информация есть во всех официальных источниках», — сказала директор.

За что Бумагу критикуют коллеги

Видеоблогеры-конкуренты критикуют Бумагу за плагиат, копипаст обложек роликов и идей. В 2021 году его обвинил в копировании американский блогер Джимми Дональдсон, который выпускает ролики на канале Mr Beast. «Самый большой канал в России просто берет мои обложки и фотошопит свое лицо на мое», — написал он в «Твиттере».

В 2022 году Анастасия Ивлеева обвинила Бумагу в том, что в своей линейке чипсов Lava lava он скопировал стилистику ее продукта Easy Peasy. Ивлеева также заявляла, что Влад Бумага может быть причастен к черному пиару ее чипсов.

«Забавно наблюдать то, как у коллег-блогеров не хватает фантазии — и они копируют стилистику твоего продуктового бренда. Хотя чего ждать от человека, который изначально крал форматы и идеи», — написала экс-ведущая «Орла и решки» в своем Telegram-канале.

Фото: t.me/A4omg Влад Бумага

Родители детей против Влада Бумаги

Не все родители одобряют то, чтобы их дети смотрели канал блогера. Некоторые критикуют контент канала «А4» за «цинизм и тупость».

«Чему учат эти видео? Тому, что можно заниматься всякой дичью, снимать видео и зарабатывать деньги? У детей формируется неправильное представление о мире — они не хотят стать космонавтами или инженерами, они хотят стать блогерами! Вспомните, какие ценности прививали нам детские телевизионные передачи „Звездный час“, „Зов джунглей“, „До 16 и старше“. Как мы зачитывались поучительными рассказами Носова, Драгунского, Бианки... А теперь сравните, какие ценности прививают такие блогеры, как Влад Бумага. Это действительно страшно», — возмущается автор «Дзен»-канала «Меч предназначения».

При этом многие родители Бумагу оправдывают, ссылаясь на то, что детям нужно как-то отвлекаться, а он делает контент без мата, рекламы алкоголя, дискриминации и не нарушающий закон.

Личная жизнь кумира тинейджеров

Влад Бумага уже семь лет встречается с Юлией Годуновой — самой популярной девушкой-блогером в Белорусси. На ее YouTube-канал подписано 2,69 млн пользователей. В прошлом году девушка запустила свою линию косметики по уходу за кожей. Бьюти-блогеры утверждали, что продукты Юлии очень похожи на товары известной американской фирмы. Недавно стало известно, что в этом году Юлия и Влад станут родителями. Они провели в Дубае вечеринку, посвященную полу будущего ребенка. Судя по всему, пара ждет девочку. На фото вечеринки, размещенной Юлией в соцсети, видна другая известная девушка-блогер Оксана Самойлова с мужем — рэпером Джиганом.

Почему подростки выбирают Влада

Сам Влад Бумага считает, что у него так много поклонников потому, что он тонко чувствует тренды и делает контент, который интересен его аудитории.

Фото: t.me/A4omg Влад Бумага

Клинический психолог Вероника Крайнова считает, что Влад попадает в глубинные потребности своих зрителей.

«Подростку важно найти себя в жизни и в социуме, и они делают это через бунт, споры с авторитетами, нарушение правил. Влад как раз даёт им отличную ролевую модель для этого. Харизматичный парень, с которого хочется брать пример. Во многих его видео показаны именно нарушения правил и споры с авторитетами, например, как принести в школу и в кино сладости, как пробраться ночью в батутный центр и убегать от охраны», — объясняет Крайнова.

При этом клинический психолог обращает внимание, что Влад выглядит как «очаровательный нарушитель», на него хочется смотреть, а съемка, монтаж, субтитры выполнены на достойном, профессиональном уровне.

Крайнова советует не запрещать быть частью этой культуры, больше разговаривать с детьми, быть им наставниками, а не контролерами.

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