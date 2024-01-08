Блогер Влад Бумага впервые станет отцом Блогер Влад Бумага опубликовал снимки с беременной девушкой Юлией Годуновой

Фото: t.me/A4omg

Влад A4, также известный как Влад Бумага

27-летний белорусский YouTube-блогер Влад A4, также известный как Влад Бумага, в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовал фото со своей беременной девушкой Юлией Годуновой, которая находится на последних месяцах беременности. Коллеги и поклонники поздравили молодого человека, который впервые станет отцом.

Влад Бумага сообщил, что они с возлюбленной проводят новогодние каникулы в жаркой стране, но не уточнил, в какой именно. Блогер стал популярен после серии юмористических роликов для детей. На его канал в YouTube подписано свыше 50 миллионов человек. Бумага обладает платиновой кнопкой видеохостинга. В прошлом году он приобрел квартиру за 0,5 млрд рублей в сотне метров от Кремля, где оборудовал детскую комнату для будущего ребенка. Годунова — тоже известный блогер, под ее брендом выпускается уходовая косметика.

Ранее Влад Бумага рассказал на пресс-конференции в рамках VK Fest о планируемой коллаборации с российским певцом Филиппом Киркоровым. По словам автора популярного детского YouTube-канала, на совместную работу его вдохновил гардероб артиста, который он назвал «явлением». Блогер отметил, что ему хочется показать всем, что такое гардероб Киркорова. После этого Киркоров выложил фотографию с Владом Бумагой, указав в подписи, что у него в гостях побывал «король YouTube».