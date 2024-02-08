HR-эксперт перечислила способы зарабатывать больше HR-эксперт Лоикова: повысить доход на работе поможет развитие навыков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увеличить доход на работе можно, если постоянно совершенствовать свои навыки и компетенции, рассказала в беседе с «Москвой 24» независимый HR-специалист Зулия Лоикова. По ее словам, также повысить зарплату можно, предложив руководству свой оригинальный проект.

Востребованы те, кто не останавливает процесс развития и постоянно совершенствуется в своей сфере. В частности, повышает квалификацию, наращивает компетенции. <...> Если вы постоянно развиваетесь, то шанс получить повышение и увеличить доход гораздо больше, — подчеркнула специалист.

Кроме того, как рассказала эксперт, грамотный руководитель никогда не станет задвигать инициативных сотрудников, предложения которых могут принести дополнительный доход. Поэтому, предложив руководству свой проект с рассказом о том, как продукт или услуга способны повлиять на выручку, работник повышает свой шанс на увеличение дохода.

Еще одним трендом последнего времени Лоикова назвала подработки, когда, помимо основной работы, можно организовать другие источники дохода. Это может быть репетиторство, кулинария или зарабатывание денег на своем хобби, отметила HR-эксперт.

Ранее аналитики департамента исследований и прогнозирования Банка России рассказали, что рост зарплат в промышленности может продолжиться на фоне нехватки кадров и создания новых рабочих мест. По мнению экспертов, это может потребовать продолжительного сохранения жестких денежно-кредитных условий со стороны ЦБ.