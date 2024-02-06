Москва и Минск объединят экстремистов в единый список Посол Крутой: Россия и Белоруссия создадут единый список экстремистов

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Москва и Минск работают над созданием единого списка экстремистов и экстремистских ресурсов, заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. По его словам, которые приводит агентство БелТА, идея уже обсуждается на уровне министерств внутренних дел.

Здесь нужна большая координированность силовых ведомств. Думаю, что в ближайшее время это будет решено, — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) включили в РФ в перечень экстремистов и террористов. Он лишился поста в октябре 2022 года по указу президента страны Владимира Зеленского. Дипломат призывал убивать русских в беседе с организатором языковых рейдов в Казахстане Диасом Кузаировым. Запись затем попала в Сеть.

Между тем Министерство внутренних дел Белоруссии исключило из перечня граждан, причастных к экстремистской деятельности, Романа Протасевича. По последним данным, в реестр внесены 3753 человека. Они отбывают или уже отбыли наказание за правонарушения экстремистской направленности на территории республики. При этом россиянка Софья Сапега, которая была задержана вместе с ним, продолжает находиться в этом списке.