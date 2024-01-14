Стал известен пол будущего ребенка блогеров Влада A4 и Годуновой

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Блогеры Юлия Годунова и Влад A4, также известный как Влад Бумага, ожидают рождения дочери, сообщила беременная девушка в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, она предчувствовала, какой у ребенка будет пол.

Я с самого начала чувствовала ее, у нас было куча идей, как назвать дочку, и при этом ноль идей, как назвать мальчика. Было смешно, что за день до праздника Влад сказал: «Ну что, завтра узнаем, что у нас будет дочка», — сообщила она.

О последних сроках беременности Годуновой 27-летний белорусский YouTube-блогер сообщил в январе. Коллеги и поклонники поздравили молодого человека, который впервые станет отцом. Влад Бумага сообщил, что они с возлюбленной проводят новогодние каникулы в жаркой стране, но не уточнил, в какой именно.

Ранее Влад Бумага рассказал на пресс-конференции в рамках VK Fest о планируемой коллаборации с российским певцом Филиппом Киркоровым. По словам автора популярного детского YouTube-канала, на совместную работу его вдохновил гардероб артиста, который он назвал «явлением». Блогер отметил, что ему хочется показать всем гардероб Киркорова. После этого Киркоров выложил фотографию с Владом Бумагой, указав в подписи, что у него в гостях побывал «король YouTube».