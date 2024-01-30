«Это я сообщил в ФНС»: Ковалев о Блиновской, Лерчек, Шабутдинове, Ивлеевой

Фото: Алексей Майшев

Андрей Ковалёв

Суд отправил в СИЗО блогера Елену Блиновскую, подозреваемую в неуплате налогов на сумму порядка 1,5 млрд рублей. Те же обвинения звучат в адрес Валерии Чекалиной (Лерчек), Аяза Шабутдинова, идут проверки в отношении Анастасии Ивлеевой. Бизнесмен, борец с инфоцыганами Андрей Ковалев рассказал NEWS.ru, кто стоит за чередой уголовных дел и проверок деятельности блогеров и почему он считает интернет-коучей угрозой национальной безопасности.

«Лерчек с мужем тоже могут оказаться в СИЗО»

— С момента возбуждения уголовного дела Елена Блиновская находилась под домашним арестом. Сейчас из-за вечеринки в ее коттедже блогера отправили в СИЗО. С вашей точки зрения, насколько необходимо было помещать Блиновскую в изолятор?

— Считаю, она должна была оказаться в СИЗО с самого первого дня, потому что масштаб вмененных ей преступлений огромный. Это полтора миллиарда неоплаченных налогов со штрафами и пенни. В отличие от Аяза Шабутдинова дело Блиновской не рассматривали по статье о мошенничестве, хотя, может быть, масштаб нарушений у нее и побольше.

Я считаю, что ее муж, топ-менеджер и все, кто в этом бизнесе, тоже должны сидеть в СИЗО.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Елена Блиновская

— То есть вы считаете ошибкой меру пресечения в виде домашнего ареста для Блиновской?

— Конечно. Посмотрите, как все они к этому очень весело относятся. По Лерчеку уголовное дело еще не закрыто, а они уже с мужем марафоны организовывают. Думаю, они тоже скоро окажутся в СИЗО.

Инфоцыган, по их же данным, более 100 тысяч человек, а это миллионы жертв, мы теряем молодежь. Считаю, что за инфоцыганскими курсами стоят секты. Организаторов Московского тренингового центра обвиняли по статье «Доведение до самоубийства». Полагаю, что есть случаи, когда после подобных курсов человек совершал суицид. Просто не ведется учет всех этих преступлений. Ну вот, например, девушка сходила на курсы, голову ей запудрили. Там же применяются НЛП, саентология, гипноз — все методы подавления психики человека. Ей обещали, что она выйдет замуж за олигарха, будет жить в Майами, а парень ее бросил, она начала спиваться, принимать наркотики и покончила с собой. Но не оставила записку. Я уверен, таких случаев много.

Необходимо полностью запретить все эти курсы. Все, кто хочет, получают лицензии департамента образования Москвы. Аяз Шабутдинов сидит в СИЗО, но его компания работает. Кроме того, на свободе остаются так называемые коучи, которые продолжают обманывать людей. Почему? Это коррупция или глупость?

Фото: t.me/moscowcourts Аяз Шабутдинов

«Высшие эшелоны власти осознали, что это угроза нацбезопасности»

— И все же за короткий период было возбуждено сразу несколько уголовных дел: Блиновская, Лерчек, Шабутдинов...

— У меня есть ощущение, что появилась политическая воля. Шесть лет я снимал разоблачения, участвовал в составлении огромного количества депутатских запросов. И когда я начал работать с Федеральной налоговой службой, предоставлять им информацию о схемах уклонения от уплаты налогов, вот тут дело тронулось. Мне кажется, высшие эшелоны власти осознали, что это угроза национальной безопасности нашей страны и пора с этим заканчивать.

На мой взгляд, звездными блогерами должны заниматься больше людей, хорошо бы, чтобы это были два специализированных управления в МВД и ФСБ России, исходя из угрозы национальной безопасности. И не только следователи, а экономисты, финансисты, налоговики, специалисты по сектам. Только так можно победить это зло.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Блогер Елена Блиновская в Замоскворецком районном суде

Я хочу обратить внимание, что многие из инфоцыган выступили против СВО. Большинство уехали в Дубай. Они порочат нашего президента и страну. Никто из них не был мобилизован, не помогает фронту. Появились отмывальщики их репутаций, имитируют поездки на фронт. Если бы мне президент поручил и дал бы полномочия, в течение двух месяцев преступники бы сидели в СИЗО, страна бы очистилась. Дал рекламу инфоцыганских курсов — сразу в СИЗО. По тем, кто в Дубае, запрос на депортацию, привозят сюда — и в СИЗО. Нужна политическая воля.

— Пока же блогерами, как правило, начинают заниматься только тогда, когда появляется информационный повод. Как, например, было с «голой» вечеринкой Ивлеевой.

— Это даже хорошо, что они привлекают к себе внимание своими «голыми» вечеринками. Вели бы себя тише — сложнее было бы с ними бороться.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

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