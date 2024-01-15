Бастрыкин сообщил, что Лерчек погасила задолженность в полмиллиарда рублей Бастрыкин: семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семья блогеров Валерии и Артема Чекалиных выплатила долг по налогам в размере 504 млн рублей, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, в этой связи одно из уголовных дел в отношении семейства было прекращено.

Благодаря имеющимся доказательствам они (Чекалины) признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей. В связи с этим было прекращено их уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов. Вместе с тем продолжается расследование обстоятельств легализации ими имущества, полученного преступным путем, — сказал Бастрыкин.

В отношении супругов Чекалиных было возбуждено два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 млн рублей. По информации следствия, Валерия, известная в блогосфере под ником Лерчек, пользовалась упрощенной системой налогообложения, несмотря на то, что ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 млн рублей в год. Второе уголовное дело возбуждено по статье об отмывании средств в особо крупном размере.

Ранее адвокат Константин Третьяков сообщил, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера Лерчек прекращено. Он также заявил, что с женщины сняли все ограничения на перемещения и пользование интернетом. Чекалина опубликовала первые сторис спустя 10 месяцев после ареста банковских счетов. Блогер вышла в эфир, выставив видео с мужем и тремя детьми и отметив, что намерена продолжить бизнес в Сети.

Между тем, в конце декабря Telegram-канал «112» сообщал, что Лерчек могут быть предъявлены новые обвинения по неуплате налогов. По данным канала, в рамках налоговой проверки выявлено, что она не доплатила ФНС еще 250 млн рублей.