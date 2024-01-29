Бизнес-тренера Шабутдинова оставили в СИЗО Мосгорсуд оставил бизнес-тренера Шабутдинова в СИЗО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московский городской суд оставил в СИЗО бизнес-коуча и блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, сообщает ТАСС. По данным агентства, суд отклонил апелляцию стороны защиты блогера и оставил ранее вынесенную меру пресечения без изменений. Адвокаты Шабутдинова остались недовольны данным решением. Они настаивали на смягчении меры пресечения на домашний арест или внесение залога. Бизнес-тренер пробудет в следственном изоляторе до 16 февраля.

Суд рассмотрел апелляцию защиты на решение по продлению меры пресечения Шабутдинову и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения, — говорится в решении Мосгорсуда.

В настоящее время в отношении Шабутдинова рассматривается уголовное дело, возбужденное по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». В рамках дела расследуется по меньшей мере 15 эпизодов преступлений. Сам блогер свою вину не признает.

Фото: Суды общей юрисдикции

Как сообщалось ранее, в деле Шабутдинова появилось восемь новых эпизодов, материалы были приобщены к делу 22 января. Заявители утверждают, что они заплатили за курсы бизнес-тренера от 150 тысяч до 350 тысяч рублей, однако ничему так и не научились. Жалобы также поступили на помощника блогера Василия Алексеева.