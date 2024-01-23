Восемь новых эпизодов появились в деле блогера Шабутдинова РЕН ТВ: еще восемь человек пожаловались в полицию на Аяза Шабутдинова

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Аяз Шабутдинов

Восемь новых эпизодов появились в деле блогера Аяза Шабутдинова, сообщает РЕН ТВ. По данным портала, новые материалы приобщили к делу 22 января. Недовольные заявители отмечают, что потратили на образовательные курсы от 150 до 350 тысяч рублей, но ничему не научились.

Восемь пострадавших написали заявления на блогера и его сообщника Василия Алексеева, — отмечается в сообщении.

Ранее на блогера и инфобизнесмена поступило еще семь новых заявлений от клиентов, которые оказались недовольны качеством образовательной программы в «Like Центре». Они обвинили бизнес-коуча в мошенничестве и хищении их средств.

До этого суд в Москве продлил арест Шабутдинову, которого обвиняют по 15 эпизодам мошенничества, на два месяца. Прокурор просил продлить заключение под стражей, чтобы проверить новые заявления от потерпевших. Бизнес-коуч останется под арестом минимум до 16 февраля.

Депутат Александр Демин ранее заявил, что закон о рекламе нуждается в поправке, которая приравняет продвижение блогерами информационных продуктов к рекламе медикаментов. По словам парламентария, подобным предпринимателям необходимо запретить приписывать себе ложные заслуги.