В Госдуме нашли способ запретить блогерам «врать о миллионах и мерседесах» «Новые люди» призвали запретить инфоблогерам приписывать себе ложные заслуги

Фото: ГД РФ

Александр Демин

Закон о рекламе нуждается в поправке, приравнивающей продвижение блогерами информационных продуктов к рекламе медикаментов, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. Парламентарий отметил, что подобным предпринимателям необходимо запретить приписывать себе ложные заслуги.

Наше предложение заключается в том, чтобы помешать недобросовестным продавцам информационных курсов вводить людей в заблуждение, присваивая себе неподтвержденные достижения. Например, о научной степени, опыте работы в бизнесе или врать о том, что твое состояние составляет сотни миллионов, а вчера ты купил десятый Mercedes, — подчеркнул Демин.

Депутат добавил, что этот законопроект планируется обсудить на ближайшем съезде Ассоциации информационного бизнеса 8 декабря. По его мнению, нарушение подобных требований должно повлечь компенсацию трат на подобные курсы или тренинги в случае соответствующего решения суда по подобному иску.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала заявление на имя начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова с просьбой проверить российских блогеров на мошеннические действия. В списке оказались имена Эдварда Била, Гусейна Гасанова, Асхаба Тамаева, Ксении Губиной и Таты Феодориди. По мнению Мизулиной, все они могут действовать по мошенническому сценарию, схожему с тем, по которому работал задержанный блогер Аяз Шабутдинов.