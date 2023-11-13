Мизулина взялась за Эдварда Била и Гусейна Гасанова Мизулина призвала МВД проверить блогеров Гасанова и Била на мошенничество

Фото: Пресс-служба «Лиги безопасного интернета»

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале опубликовала заявление на имя ГУ МВД по Москве Олега Баранова с просьбой проверить российских блогеров на мошеннические действия. В списке оказались имена Эдварда Била, Гусейна Гасанова, Асхаба Тамаева, Ксении Губиной и Таты Феодориди.

В связи с большим числом писем от граждан сегодня мы обратились в ГУ МВД России по г. Москве с просьбой провести проверку в отношении ряда известных блогеров и коучей, таких как Эдвард Бил, Ксения Губина, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев, Гусейн Гасанов и другие. Полагаем, что они могут действовать по схожему с задержанным Аязом Шабутдиновым мошенническому сценарию, — написала Мизулина.

Ранее столичная прокуратура сообщила, что блогеру-миллионнику Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в мошенничестве при продаже курсов. В деле блогера фигурируют восемь потерпевших. Эти люди заключили договоры с компанией «Лайк Центр» Шабутдинова в надежде на прибыль, вложив от 100 000 до 1,9 млн рублей.

По версии следствия, Шабутдинов, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, обманывал граждан ложными обещаниями научить эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов. Так, блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес.