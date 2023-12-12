Бизнес-тренеру Шабутдинову продлили арест на два месяца

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Аяз Шабутдинов

Суд в Москве продлил арест бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову на два месяца, сообщает ТАСС из зала суда. Блогера обвиняют по 15 эпизодам мошенничества. Прокурор просил продлить арест, чтобы проверить новые заявления, поступившие от потерпевших.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Шабутдинову А. Р. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 февраля, — следует из решения суда.

Ранее адвокат просил отпустить своего подзащитного под залог в 50 млн рублей. Он объяснял это тем, что участие Шабутдинова в большинстве мероприятий следствия не потребуется.

Ранее стало известно, что Шабутдинова лишили должности директора основанной им компании «Like Центр». Его место занял бывший глава по сервису Никита Ельцов. Кадровые перестановки произошли в свете уголовного дела. Изменения в менеджменте компании позволят ей дальше продавать курсы.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала заявление на имя начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова с просьбой проверить российских блогеров на мошеннические действия. В списке оказались имена Эдварда Била, Гусейна Гасанова, Асхаба Тамаева, Ксении Губиной и Таты Феодориди. По мнению Мизулиной, все они могут действовать по мошенническому сценарию, схожему с тем, по которому работал задержанный блогер Аяз Шабутдинов.