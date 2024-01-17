Семь новых заявлений на Шабутдинова поступило в полицию Baza: еще семь человек пожаловались в полицию на курсы Шабутдинова

Фото: Фадеичев Сергей/ ТАСС

Аяз Шабутдинов

По меньшей мере семь новых заявлений на блогера и инфобизнесмена Аяза Шабутдинова поступило в полицию, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, жалобы поступили от клиентов, которые оказались недовольны качеством образовательной программы в «Like Центре». Они обвинили бизнес-коуча в мошенничестве и хищении их средств.

Заявители утверждают, что инфобизнесмен Аяз Шабутдинов и гендиректор «Like Центра» Василий Алексеев убедили их в высокой результативности образовательной программы, но в конечном счете обманули. Пострадавшие сочли, что коучи оказались недостаточно квалифицированы, и заявили, что у них похитили деньги. Двое их них рассказали, что потеряли по 180 тысяч рублей, остальные — по 300 тысяч.

Ранее суд в Москве продлил арест Шабутдинову, которого обвиняют по 15 эпизодам мошенничества, на два месяца. Прокурор просил продлить заключение под стражей, чтобы проверить новые заявления от потерпевших. Бизнес-коуч останется под арестом минимум до 16 февраля.

Депутат Александр Демин ранее заявил, что закон о рекламе нуждается в поправке, которая приравняет продвижение блогерами информационных продуктов к рекламе медикаментов. По словам парламентария, подобным предпринимателям необходимо запретить приписывать себе ложные заслуги.