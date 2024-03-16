Лариса Долина проголосовала на выборах президента России в Братске

Народная артистка России Лариса Долина проголосовала на выборах президента России в Братске Иркутской области, сообщает пресс-служба губернатора региона. Певица посетила избирательный участок во время гастролей, передает ТАСС.

Я «болею за свою страну», я хочу, чтобы у нее было еще лучшее будущее. <...> Решение только за теми, кто придет на выборы, — заявила Долина.

Долина заполнила бюллетень на избирательном участке, организованном в гимназии № 1 Братска. Она призвала граждан не поддаваться ложной информации о выборах и воспользоваться своим правом голоса.

Также в Иркутской области голосовал народный артист России Сергей Безруков. Он прибыл на участок в областном центре, который развернули в школе № 11. При этом мэр города Руслан Болотов опубликовал кадры с актером. На видео Безруков отмечает, что его супруга Анна родом из Иркутска, а дети — «наполовину сибиряки», поэтому этот город и для него тоже является родным.

Кроме того, народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков сходил на выборы президента в Крыму. Он прибыл на избирательный участок в Симферополе и сделал выбор в пользу одного из кандидатов.

Вместе с тем лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков проголосовал в Тольятти. Певец специально открепился, чтобы заполнить бюллетень по дороге на гастроли.