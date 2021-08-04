«Тусуюсь»: Амалия Мордвинова вернулась в Москву из США

Актриса Амалия Мордвинова, которая уже много лет назад покинула Россию, вернулась в Москве и рассказала о жизни. Последние несколько лет она жила в США с тремя детьми от уже расторгнутого брака с бизнесменом Вадимом Беляевым, передаёт «Экспресс газета».

В кинотеатре «Художественный» в рамках закрытия зрительского фестиваля «Новая женственность» накануне была российская премьера голливудского фильма «Красотка на взводе» с Кейт Бекинсейл. На показе журналисты заметили давно пропавшую с радаров московской жизни 47-летнюю актрису.

У меня четверо детей — дочери Диана, Евангелина, Серафима и сын Герман. Они уже большие и вполне самостоятельные. Нянчить их не нужно, Вот и решила пожить для себя. И по приглашению подруг приехала в Москву, где с удовольствием тусуюсь, — поделилась Мордвинова.

Что последние несколько лет делает трижды разведенная многодетная мать, точно не скажешь. Однако, судя по публикациям в Instagram, актриса интересуется духовными практиками и медитацией.

Первый брак с оператором Игорем Зориным длился шесть лет, второй — с бизнесменом Александром Гольданским — четыре года, в этом браке Мордвинова родила старшую дочь Диану. Третий брак с Беляевым продлился также четыре года.

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