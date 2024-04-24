Скандальный российский блогер погиб при ДТП в США Super: блогер Лена Миро скончалась после ДТП в США

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Лена Миро

Российский блогер Лена Миро, известная своими скандальными публикациями о звездах шоу-бизнеса на LiveJournal, умерла после ДТП в Соединенных Штатах, сообщил Telegram-канал Super.ru. По информации журналистов, она впала в кому и недавно скончалась.

Мать Миро летала на похороны за границу, добавили в СМИ. В то же время отец блогера отказался от поездки, констатировал канал.

Ранее британская актриса Саманта Дэвис скончалась в возрасте 53 лет. Она снималась в роли гоблина фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2», а также запомнилась по ролям в фильмах «Городские ангелы» и «Лепрекон 2». О печальном событии сообщил муж актрисы Уорвик Дэвис.

До этого портал «Кино-театр.ру» рассказал о смерти заслуженной артистки Украины Людмилы Алфимовой, известной по фильму «Свадьба в Малиновке», в котором сыграла роль Софьи. По данным портала, актриса скончалась 22 февраля в возрасте 88 лет. Причины смерти не уточнялись.

Кроме того, в Одессе ушел из жизни советский и украинский актер Виктор Раду. Одесский театр юного зрителя, в котором артист служил почти 40 лет, сообщил, что у актера остановилось сердце. Коллеги подчеркнули, что актер замечал в каждом человеке «что-нибудь хорошее, видел это хорошее и поддерживал».