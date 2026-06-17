Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 05:23

G7 пообещала увеличить поставки средств ПВО Украине

Страны G7 согласовали увеличение поставок ПВО для Украины

Фото: Christopher Katsarov/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Страны «Большой семерки» договорились увеличить поставки ПВО для Украины, говорится в совместном заявлении участников саммита G7 по геополитическим вопросам. Также они намерены усилить санкции против России,

В документе отмечается, что государства объединения планируют принять дополнительные меры в отношении российской экономики, включая нефтегазовый сектор. Также затрагивается ситуация вокруг Ормузского пролива. Участники саммита считают, что соглашение между США и Ираном о его разблокировании создает условия для дальнейшего усиления санкционных мер.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что страны «Большой семерки» для усиления давления на РФ могут уменьшить потолок цен на российскую нефть. По его словам, участники G7 в ближайшее время вряд ли станут разрабатывать новые виды санкционных ограничений против российской энергетики.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут усилить санкции в отношении России на фоне снижения цен на нефть. По его словам, отказ от ограничений был связан с желанием не препятствовать поставкам энергоносителей.

Мир
Россия
Большая семерка
газ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые подробности о российской вакцине от рака
В России могут изменить срок индексации страховых пенсий
Врач ответила, в каком случае при отравлении в отеле нужно бить тревогу
Клаву Коку обязали оплатить долги за коммунальные услуги
«Снимали глазки»: стало известно о необычной задаче снайперов в зоне СВО
Снайперы уничтожили БПЛА над «дорогой жизни»: успехи ВС РФ к утру 17 июня
МВД разместило новую карточку розыска сбежавшего из РФ журналиста Бабченко
Нутрициолог объяснила, как собрать здоровый обед на шведском столе
Месси вошел в тройку лучших бомбардиров чемпионатов мира
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 июня
Аэропорт в одном крупном российском городе закрылся
В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА
Мейвезера обвинили в мошенничестве из-за покупки часов за $200 тысяч
G7 пообещала увеличить поставки средств ПВО Украине
В Москве ПВО уничтожила два БПЛА
На Крымском мосту временно остановили движение автомобилей
США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане
Эксперт оценил размер будущей пенсии сварщиков в России
Росстат зафиксировал рост средней зарплаты в Москве
В школах может появиться новый спортивный онлайн-модуль
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Посадите в июне — сад укроет ковром из розово-малиновых звезд. Многолетник цвета пустынного заката для ярких акцентов
Общество

Посадите в июне — сад укроет ковром из розово-малиновых звезд. Многолетник цвета пустынного заката для ярких акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.