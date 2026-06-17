G7 пообещала увеличить поставки средств ПВО Украине

Страны «Большой семерки» договорились увеличить поставки ПВО для Украины, говорится в совместном заявлении участников саммита G7 по геополитическим вопросам. Также они намерены усилить санкции против России,

В документе отмечается, что государства объединения планируют принять дополнительные меры в отношении российской экономики, включая нефтегазовый сектор. Также затрагивается ситуация вокруг Ормузского пролива. Участники саммита считают, что соглашение между США и Ираном о его разблокировании создает условия для дальнейшего усиления санкционных мер.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что страны «Большой семерки» для усиления давления на РФ могут уменьшить потолок цен на российскую нефть. По его словам, участники G7 в ближайшее время вряд ли станут разрабатывать новые виды санкционных ограничений против российской энергетики.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут усилить санкции в отношении России на фоне снижения цен на нефть. По его словам, отказ от ограничений был связан с желанием не препятствовать поставкам энергоносителей.