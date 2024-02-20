Умер актер из «Ликвидации» Виктор Раду: какими еще ролями он запомнился

Фото: ОТЮЗ/Youtube

Виктор Раду

Ушел из жизни советский и украинский актер Виктор Раду. Что известно о его смерти, какими ролями он запомнился зрителям?

Что известно о смерти Виктора Раду

Виктор Раду умер на 68-м году жизни. О его смерти стало известно ночью 19 февраля, хотя актер умер 14 февраля. Одесский театр юного зрителя, в котором артист служил почти 40 лет, сообщил, что у актера остановилось сердце.

«Артист с большой буквы. Мастер сцены. Служитель искусства. Человек большой души. Ушел внезапно, неожиданно. Преждевременно. Остановилось сердце человека, которого невозможно заменить никем», — говорится в некрологе.

В ТЮЗе отметили, что Раду был из тех людей, в которых «добро жило естественным образом, наполняло его душу и распространялось на всех окружающих». Коллеги рассказали, что актер замечал в каждом человеке «что-нибудь хорошее, видел это хорошее и поддерживал».

В театре рассказали, что Раду всегда был «идеальным партнером по сцене, надежным тружеником, настоящим мужчиной и очень светлым человеком». Коллеги отметили, что «ведущий мастер сцены» помог многим молодым артистам и делился с ними секретами актерской игры.

«Общение с ним всегда вдохновляло, с ним было спокойно и уютно. Утрата тяжелая и невосполнимая», — признали в одесском театре.

На сайте учреждения сказано, что прощание с актером состоится 20 февраля.

Где играл Виктор Раду

Раду родился в 1956 году в Одессе. После школы он поступил в Одесский институт инженеров морского флота, который успешно закончил. Однако останавливаться на этом не стал и решил продолжить учебу, но уже в Дальневосточном педагогическом институте искусств. Спустя годы студенчества Раду получил специальность «актер театра и кино».

С 1987 года артист начал работать в одесском ТЮЗе. В частности, Раду играл доктора Ливси в «Острове сокровищ» по произведению Роберта Стивенсона.

Фото: ОТЮЗ/Youtube Виктор Раду

В 1988 году артист дебютировал в кино. Первыми съемками Раду стала картина «Передай дальше...», в которой вместе с ним играли Анатолий Котенёв, Елена Борзова, Владимир Шпудейко и Станислав Садальский.

Фильмография артиста насчитывает около 30 советских, российских, украинских и совместных проектов. Зрителям Раду запомнился по ролям в картинах «Дежа вю», «Каталажка», «Путана», «Женская логика-2», «Сделай мне больно», «Дружная семейка», «Ликвидация», «Исаев», «Пляж», «Анка с Молдаванки», «Женская логика» и других.

Зрители запомнили Виктора Раду по игре в сериале Сергея Урсуляка «Ликвидация». Партнерами артиста по съемочной площадке стали Владимир Машков, Михаил Пореченков, Владимир Меньшов, Сергей Маковецкий, Константин Лавроненко, Сергей Угрюмов, Светлана Крючкова и другие.

Также артист запомнился по роли харизматичного полковника Галкина в сериале «Разведчики: Война после войны» о борьбе с неуловимой бандой, совершившей за короткий период времени несколько дерзких ограблений и жестоких убийств. Вместе с актером в съемках принимали участие Максим Заусалин, Борис Щербаков, Александр Суворов, Евгения Лоза, Вадим Андреев и другие.

В основном артист играл эпизодические роли. Последней киноработой Раду стала картина «Прозрение», которая вышла на экраны в 2020 году. В фильме он сыграл врача-невролога. Образ медика актер примерял не в первый раз. Например, в сериале «Беглянка-2» Раду сыграл роль хирурга, а в картине «Увидеть океан» — невролога.

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