Умерла актриса из «Свадьбы в Малиновке» «Кино-театр.ру»: актриса Людмила Алфимова умерла на 89-м году жизни

Фото: Vin.gov.ua/CC BY 4.0/via Wikimedia Commons

Людмила Алфимова

Портал «Кино-театр.ру» сообщил о смерти заслуженной артистки Украины Людмилы Алфимовой, известной по фильму «Свадьба в Малиновке», в котором сыграла роль главной героини Софьи. По данным портала, актриса скончалась 22 февраля в возрасте 88 лет.

Причины смерти не уточняются. В комментариях на странице, посвященной творчеству актрисы, скорбят поклонники ее таланта.

Людмила Алфимова родилась в городе Харькове в 1935 году. Начинала карьеру в местном театре юного зрителя, трудилась на киностудии имени Довженко. В общей сложности она сыграла в более чем 40 фильмах, наиболее известными из которых являются «Свадьбы в Малиновке», «По главной улице с оркестром», «За двумя зайцами», «Юркины рассветы». Первую роль сыграла в фильме «Его поколение» советского режиссера Карла Гаккеля.

В середине 1990-х актриса перебралась в село Печера Винницкой области вместе со своим вторым мужем Иваном Кальницким, с которым познакомилась на съемках фильма «Прощайте, фараоны!». В 2006 году Кальницкий скончался. От первого брака с военным летчиком Феликсом Алфимовым у актрисы двое детей, — старшая дочь Елизавета пошла по стопам матери и стала актрисой, а младшая дочь Елена живет и работает в США.

Ранее стало известно о смерти советской актрисы Александры Марусич, скончавшейся 20 февраля в возрасте 72 лет. В Государственном национальном русском театре драмы в Бишкеке сообщили, что артистка умерла после продолжительной болезни.