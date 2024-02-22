Стала известна причина смерти актрисы Марусич Актриса Александра Марусич умерла после продолжительной болезни

Фото: rusteatr.kg

Александра Марусич

Советская актриса Александра Марусич умерла после продолжительной болезни, сообщил Государственный национальный русский театр драмы в Бишкеке, где служила артистка. Она скончалась еще 20 февраля в возрасте 72 лет.

После продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка Кыргызской Республики Марусич Александра Евгеньевна... Она была не только прекрасная, неподражаемая актриса, но и удивительный по широте души человек, добрый, отзывчивый, готовый в любую минуту прийти на помощь, — сказано в публикации.

Панихида по артистке пройдет 22 февраля в Русском театре драмы.

Ранее в Одессе ушел из жизни советский и украинский актер Виктор Раду. Одесский театр юного зрителя, в котором артист служил почти 40 лет, сообщил, что у актера остановилось сердце. Коллеги рассказали, что актер замечал в каждом человеке «что-нибудь хорошее, видел это хорошее и поддерживал».

До этого скончался актер и режиссер Александр Саюталин, сыгравший в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Невский». Актер умер в возрасте 60 лет в Санкт-Петербурге. Прощание с ним прошло в храме Благовещения Пресвятой Богородицы.