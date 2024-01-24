Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Саюталин ушел из жизни

Фото: Кинокомпания «Триикс Медиа»

Александр Саюталин

Актер и режиссер Александр Саюталин, сыгравший в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Невский», ушел из жизни, сообщила кинокомпания «Триикс Медиа». По ее данным, актер умер в возрасте 60 лет в Санкт-Петербурге.

С прискорбием сообщаем, что не стало актера Александра Саюталина. Великолепный актер, замечательный человек. От имени всей команды «Триикс Медиа» выражаем соболезнования родным и близким Александра, — сказали в компании.

Прощание с Саюталиным состоится 25 января в храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Начало церемонии — в 13:30.

Александр Саюталин родился в 1963 году. В 27 лет окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Зрителю артист знаком по ролям в криминальных сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Невский», «Убойная сила», «Ментовские войны», «Вызов» и других.

Ранее умер российский актер кино и сериалов Алексей Сдобнов, сообщили его жена Виктория Маргелова и концертный директор артиста Наталья Бочарова. Тело 57-летнего артиста нашли в собственной машине. Зрители могли видеть артиста в таких популярных российских сериалах, как «Чикатило. Финальный сезон», «След», «Полицейский с Рублевки» и «Склифосовский». Всего фильмография актера насчитывает более 40 проектов.