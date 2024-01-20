В автомобиле нашли тело звезды сериала «Склифосовский» Актер «Склифосовского» и «Чикатило» Алексей Сдобнов умер по дороге домой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Умер российский актер кино и сериалов Алексей Сдобнов, сообщил Пятый канал со ссылкой на его жену Викторию Маргелову и концертного директора артиста Наталью Бочарову. Тело 57-летнего артиста нашли в собственной машине.

Острая сердечная недостаточность. Он долгое время это скрывал, никому не говорил. Он не доехал до дома, — рассказала жена.

Алексей Сдобов ушел из жизни в возрасте 57 лет в ночь с 12 на 13 января 2024 года. Его похоронили в подмосковном городе Люберцы 16 января. Зрители могли видеть артиста в таких популярных российских сериалах, как «Чикатило. Финальный сезон», «Гостиница «Россия», «След», «Полицейский с Рублевки» и «Склифосовский». Всего фильмография актера насчитывает более 40 проектов.

Ранее шведский актер Торстен Валунд, знакомый российскому зрителю по эпизодической роли в фильме «Интердевочка», умер в 85 лет. Артист ушел из жизни 16 января. Валунд родился в Стокгольме в 1938 году. За свою карьеру он сыграл более 90 ролей в таких картинах, как «Ищейка», «Остров на вершине мира», «Генрих IV», «Расмус, Понтус и Токер» и других. В фильме «Интердевочка» артист сыграл роль Гюнвальда, друга шведского мужа главной героини.