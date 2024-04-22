Умерла актриса из «Гарри Поттера» Умерла сыгравшая гоблина в фильме про Гарри Поттера актриса Саманта Дэвис

Фото: IMAGO/Phil Loftus/Capital Pictur/Global Look Press

Саманта Дэвис c мужем

Британская актриса Саманта Дэвис скончалась в возрасте 53 лет. Она снималась в роли гоблина фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2», а также запомнилась по ролям в фильмах «Городские ангелы» и «Лепрекон 2». О печальном событии сообщил муж актрисы Уорвик Дэвис, передает киностудия Lucasfilm.

Моя жена и вторая половинка, лучший друг. Преданная мать, мой любимый человек. Ушел из жизни мой самый доверенный человек и ярый сторонник всего, что я делал в своей карьере, — сообщил Уорвик Дэвис.

По словам мужа покойной, который тоже был актером, Саманта была уникальным человеком. Он отдельно упомянул ее черный юмор, а также то, что она всегда видела солнечную сторону жизни и смеялась над его плохими шутками.

Уточняется, что Саманты Дэвис не стало 24 марта, однако информация о смерти появилась только сейчас. В киностудии отметили, что последние годы актрисы, рост которой составлял 124 сантиметра, были тяжелыми, у нее ухудшилась подвижность.

Ранее автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила, что не простит звездам экранизации ее произведений Дэниелу Рэдклиффу и Эмме Уотсон критику знаменитостей, примкнувших «к движению, стремящемуся подорвать с трудом завоеванные права женщин». Она призвала артистов извиниться за позицию по трансгендерам (являются частью движения ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Роулинг раскритиковала звезд, которые используют свои платформы, чтобы поддержать гендерный переход несовершеннолетних. По ее словам, люди, которые это поддерживают, должны извиниться перед «травмированными детранзидентами и уязвимыми женщинами, зависящими от однополого пространства».