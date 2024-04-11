Роулинг поссорилась со звездами «Гарри Поттера» из-за трансгендеров Роулинг заявила, что не простит Рэдклиффу и Уотсон позицию по трансгендерам

Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг

Автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила, что не простит звездам экранизации ее произведений Дэниелу Рэдклиффу и Эмме Уотсон критику знаменитостей, примкнувших «к движению, стремящемуся подорвать с трудом завоеванные права женщин», сообщило издание Mail. Она призвала артистов извиниться за позицию по трансгендерам (являются частью движения ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Роулинг раскритиковала звезд, которые используют свои платформы, чтобы поддержать гендерный переход несовершеннолетних. По ее словам, люди, которые это поддерживают, должны извиниться перед «травмированными детранзидентами и уязвимыми женщинами, зависящими от однополого пространства».

Размолвка произошла после того, как педиатр Хилари Касс в своем обзоре указала, что подросткам в Великобритании разрешено менять свой пол на основании «крайне слабых доказательств». Доктор предупредила об отсутствии «высококачественных исследований» о влиянии блокаторов полового созревания и гормонов на детей, и назвала токсичность в дебатах по этому вопросу «исключительной».

Ранее первая трансгендерная телеведущая Великобритании, сменившая пол с мужского на женский, Индия Уиллоуби заявила в полицию на Роулинг. Она обвинила писательницу в «преступлении на почве ненависти» из-за ее комментария о том, что Уиллоуби является мужчиной. Роулинг считает, что придерживаться гендерно-критических взглядов не является преступлением.