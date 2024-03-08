Обиженный трансгендер заявил в полицию на «маму» Гарри Поттера Трансгендерный телеведущий обиделся на Джоан Роулинг и заявил на нее в полицию

Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Джоан Роулинг

Первый трансгендерный телеведущий Великобритании, сменивший пол с мужского на женский, Индия Уиллоуби заявил в полицию на автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, пишет Reuters. Уиллоуби обвиняет писательницу в «преступление на почве ненависти». Так ведущий отреагировал на комментарий Роулинг в Twitter (Х), где она назвала Уиллоуби мужчиной.

Она называет трансгендера мужчиной, сознательно зная, что этот человек — женщина, а я женщина, независимо от того, что говорит Джоан Роулинг, поэтому то, что она намеренно, и это ключевое слово, вводит всех в заблуждение, зная, кто я такая, является крайне оскорбительным, — сетует Уиллоуби.

Сама Роулинг отвергла обвинения оппонента. Писательница отметила, что придерживаться гендерно-критических взглядов не является преступлением.

Некоторое время назад адвокаты сообщили мне, что я не только выиграла дело против Индии Уиллоуби за диффамацию, но и что навязчивые нападки Индии на меня в течение последних нескольких лет могут соответствовать юридическому порогу для домогательств, — добавила Роулинг.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «выдуманные гендеры» и операции по смене пола являются издевательством над «женскими телами» и неуважением к американкам. По словам Захаровой, именно США стали первыми поддерживать «мужское» грудное вскармливание и средний род в паспорте.