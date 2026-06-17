На Крымском мосту временно остановили движение автомобилей

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил оперативный Telegram-канал информационного центра. Ограничение было введено в 14:37 по московскому времени.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru назвал планы Запада на Крым безосновательными фантазиями. По его мнению, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес, призывавший Украину добиться контроля над Крымом, атаковав Крымский мост, должен пересмотреть последствия своей риторики. Ведь Генштаб РФ, изучая подобные словесные выпады, всегда должен иметь в виду, что отставной американский военачальник проживает в Германии, во Франкфурте-на-Майне, поблизости от знаменитого Железного моста.

До этого стало известно, что постоянная палата третейского суда в Гааге отклонила требование Украины о демонтаже Крымского моста, сообщили в МИД РФ. Спор рассматривался международным арбитражем согласно процедуре Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и длился 10 лет.