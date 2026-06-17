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17 июня 2026 в 05:42

Мейвезера обвинили в мошенничестве из-за покупки часов за $200 тысяч

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Бывшему чемпиону мира по боксу в пяти весовых категориях Флойду Мейвезеру — младшему предъявлены обвинения в краже в особо крупном размере и мошенничестве при выписке чека, сообщает ESPN. Инцидент произошел 31 декабря 2024 года в Лас-Вегасе.

Утверждается, что спортсмен использовал чек на сумму $200 тыс. для покупки часов в элитном бутике. Следователи считают, что на банковском счете Мейвезера в момент оформления покупки не было таких средств.

В отношении бывшего боксера возбуждены два уголовных дела. Первое связано с кражей имущества на сумму более $100 тыс. Второе касается выписки чека с намерением обмануть на сумму свыше $1,2 тыс. Максимальное наказание по предъявленным обвинениям может достигать 20 лет лишения свободы.

Представители потерпевшей стороны заявили, что первоначально магазин рассчитывал урегулировать ситуацию без судебного разбирательства. По словам адвокатов, после начала переговоров Мейвезер перестал выходить на связь.

Ранее директору певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) Михаилу Кувшинову предъявили обвинение в мошенничестве в крупном размере. Фигурант находился в статусе подозреваемого, теперь же он проходит по делу как обвиняемый.

Спорт
США
Флойд Мейвезер
мошенничество
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