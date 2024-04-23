Актриса Наталья Швец активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?
Чем известна Швец
Наталья Швец родилась 28 марта 1979 года в Севастополе. В кино она дебютировала в возрасте 14 лет, сыграв в ленте «Иудейская вендетта». На съемки попала случайно.
Швец рассказывала, что стать актрисой ей помогла первая любовь.
«Я была замкнутым ребенком. И до 15 лет не считала себя красивой и интересной девушкой. А вот мальчик, с которым у меня случилась первая любовь, сделал все, чтобы я почувствовала себя прекрасной. Благодаря ему я поверила в себя и полюбила. И с этим ощущением приехала после школы в Москву поступать в театральный», — вспоминала она.
После школы Швец поступила в Щукинское училище, которое окончила в 2000 году.
Артистка снималась в картинах «Ростов-Папа», «Дневник убийцы», «Каменская-3», «Случайный взгляд», «Червь», «Неверность», «Секунда до…», «Снежный человек», «Крест в круге», «Выхожу тебя искать», «Обратный путь», «О чем еще говорят мужчины», «Бесы», «На краю», «Порт», «Медиатор», «Многоэтажка» и других. Всего в ее фильмографии более 50 работ.
Что известно о личной жизни Швец
Наталья Швец несколько лет встречалась с актером Дмитрием Дюжевым.
«Это была замечательная страница в моей жизни, но я сумела ее перевернуть и жить дальше. И сейчас у меня не менее прекрасный период. Мы с Димой играем в одних спектаклях. Мы обид друг на друга не держим, нормально общаемся. Мы ведь профессиональные люди», — рассказывала она.
После этого Швец состояла в отношениях с режиссером Алексеем Чистиковым и даже говорила о предстоящей свадьбе, но в итоге пара рассталась.
В 2010 году в США актриса родила дочь Марфу от Михаила Левиева, имя которого долго скрывала. Однако союз тоже распался.
Спустя время она вышла замуж за блогера Яна Виноградова. В 2020 году у пары родилась дочь Ева.
Чем сейчас занимается Швец
Наталья Швец продолжает творческую деятельность. Сейчас она задействована в спектаклях «Не все коту масленица», «Недоросль» и «Мастер и Маргарита».
В 2023 году артистка снялась в сериалах «Жить жизнь», «Там, где цветет полынь» и «Кошка». В скором времени также выйдет лента «Жвачка» с ее участием.
«Для меня важны приоритеты, и, исходя из этого, распределяется время. Главное — это моя семья и мое личное пространство. Я точно знаю, что работа, съемки никогда не будут идти в ущерб мне и моим желаниям. Путешествия дают мне большой заряд энергии и сил. Для меня важен баланс между работой и личной жизнью, чтобы не было зависимости от работы, когда есть дело, команда, моя театральная труппа очень важна мне — всегда приятно отдохнувшей возвращаться к родным людям и новым проектам», — делилась актриса.
Помимо актерской деятельности, Швец занимается благотворительностью.
«Для меня очень знаковой и решающей стала первая встреча с основателем фонда „Жизнь как чудо“ Алексеем Мошковичем. Он сам меня нашел, позвонил, написал, и мы встретились, как сейчас помню, на Патриарших и очень долго разговаривали про благотворительность, что это такое и что значила благотворительность для самого Алексея. И он предложил мне стать участником, амбассадором фонда „Жизнь как чудо“. У фонда очень ответственное направление — помогать детям с тяжелыми заболеваниями печени и развивать системные проекты, направленные на повышение качества медицинской помощи и обеспечение ранней диагностики заболеваний по всей России», — рассказывала она.
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