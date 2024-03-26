Опубликован список звезд, которые помогли пострадавшим в «Крокусе» SHAMAN и Бузова вошли в список звезд, которые помогли пострадавшим в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN

Рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), певец SHAMAN и телеведущая Ольга Бузова вошли в составленный NEWS.ru список российских звезд, которые оказали помощь и поддержку пострадавшим в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел 22 марта. По последним данным, в результате нападения погибло 139 человек.

Отмечается, что одним из первых помогать пострадавшим начал Алишер Моргенштерн. Он сообщил, что располагает фондом в размере 40 миллионов рублей, от которого на его проекты было потрачено лишь 10%, поэтому исполнитель готов помогать нуждающимся. Также музыкант перевел миллион рублей 15-летнему Исламу, который работал гардеробщиком в «Крокусе» и спасал людей во время стрельбы.

SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что готов оплатить похороны погибших и лечение каждого, кто пострадал при теракте. 25 марта певец сообщил, что 5 млн рублей уже переведены Российскому Красному Кресту. Однако некоторые россияне выразили сомнения в пожертвовании артиста, поскольку на прикрепленном документе нет печати и подписи банка.

Ольга Бузова также не осталась в стороне. Экс-участница «Дома-2» перевела 2 млн рублей на помощь жертвам террористического акта через официальный сайт Российского Красного Креста. Кроме того, оказать поддержку решили Инстасамка (Дарья Зотеева) и рэпер Егор Крид (Егор Булаткин), они перевели по 1 млн рублей на помощь пострадавшим.

Ранее SHAMAN опубликовал на своем YouTube-канале песню «Реквием 22.03.24», посвященную погибшим в результате этого террористического акта. По словам артиста, он написал ее на следующий день после трагедии, чтобы почтить память жертв.