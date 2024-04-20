Составлен список знаменитостей, у которых нет друзей Daily Mail: Анджелина Джоли и Билли Айлиш не имеют друзей из-за популярности

Фото: Kika Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анджелина Джоли

Актриса Анджелина Джоли, певицы Билли Айлиш и Селена Гомес, а также модель и исполнительница Виктория Бекхэм вошли в список знаменитостей, у которых нет близких друзей из-за их популярности. Все знаменитости в разное время сами признавали этот факт, сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, Анджелина Джоли считает, что самыми близкими друзьями считает собственных детей. Голливудская звезда призналась, что не может похвастаться насыщенной социальной жизнью. При этом Джоли с теплотой вспоминает годы, когда снималась в кино с другими девушками, с которым складывались приятельские отношения.

У меня мало подруг, просто... я много времени провожу дома. Я не очень общительна, — поделилась Джоли в интервью.

Билли Айлиш с грустью признает, что отсутствие друзей стало единственным отличием между ее прошлой жизнью без мировой славы и нынешним положением дел. Сейчас ее самые близкие приятели — это люди, с которыми она контактирует по работе.

По словам Виктории Бекхэм, все, с кем она состоит в приятельских отношениях, довольно занятые люди. Модель добавила, что она в основном общается с людьми, которые не видят необходимости в частых встречах, поскольку заняты карьерой и семьей.

Селена Гомес рассказала, что у нее есть друзья, но их немного, «три человека максимум». По ее словам, иметь друзей важно, однако не стоит забывать и о личных границах.

Ранее российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал, что у него в Москве нет настоящих друзей. Артист предположил, что, возможно, он пока не заслужил такого счастья. При этом исполнитель подчеркнул, что у дружбы не может быть временного определения, она должна быть на всю жизнь.